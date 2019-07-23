Экономика

Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жильяИзвестия 06:44

Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья. Об этом 24 июля сообщается на ее сайте.
Читать в источнике
Обсудить1
Вячеслав Володин
Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК 07:24
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 24 июля, приняла в третьем, окончательном чтении поправки
 в Федеральные законы «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и целый ряд других, ужесточающие требования к микрофинансовым компаниям и дополнительно усиливающие защиту граждан от возможного мошенничества в данной сфере.
Государственная Дума РФ05:35

Подробнее о событии

Частным МФО запретили выдавать займы под залог жилья

Взгляд.ру06:41

МФО запретят выдавать гражданам займы под залог жилья

Ведомостивчера в 13:20

Потребительские микрозаймы нельзя будет выдавать под залог жилья

Государственная Дума РФ05:35

Госдума ужесточила правила микрофинансовой деятельности

Интерфакс06:01

Совфед 26 июля рассмотрит закон о запрете микрозаймов под залог жилья

РИА Новости05:58

Госдума приняла закон о запрете выдачи микрокредитов под залог жилья

ТАСС05:39

МФО принимают жилье в качестве залога у должников – эксперт

REGNUM08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
Армия и оружие

В ООН рассказали о росте числа желающих вернуться в Сирию беженцев

Обновлено в 07:49
Экономика

Россияне стали экономить на стиральном порошке

Продажи бытовой химии в России, особенно стирального порошка, продолжают снижаться, свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Москве задержан Алексей Навальный

По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:30
Политика

Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за вора в законе Шишканова

Шишканову, которого СК называет вором в законе, вменяется преступление по новой статье УК 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии).
Обновлено в 07:35
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие

11 офицеров арестованы в Судане за попытку госпереворота, пишут СМИ

Должностные лица обвиняются в антиправительственном заговоре Порядка 11 высокопоставленных офицеров, в том числе глава Объединенного штаба Вооруженных сил, попали под арест в рамках расследования попытки госпереворота, предпринятой в начале июля в Судане.
Обновлено в 07:02
Общество

Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии

Znak.com пересказывает содержание диалога.
Обновлено вчера в 00:55
Экономика

НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз

По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Задержанная с килограммом наркотиков байкерша погибла во время обыска

Обновлено в 05:34
Политика

Госбюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос

Ранее директор бюро Роман Труба сообщил, что Порошенко не явился на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском".
Обновлено вчера в 01:53
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Обновлено в 07:11
Происшествия

ЛГБТ-активисты попросили СКР проверить на экстремизм движение «Пила»

За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию.
Обновлено в 04:19
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Обновлено в 06:25
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома

Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

В «Ленкоме» рассказали о состоянии Инны Чуриковой

Состояние 77-летней Народной артистки СССР Инны Чуриковой, доставленной в НИИ имени Склифософского 18 июля после падения со сцены во время спектакля, улучшилось.
Обновлено в 06:13
Политика

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Политика

Россия ответила на обвинения ФБР

Россия отвергает все обвинения во вмешательстве в выборы в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 07:35
Политика

Россияне смогут находиться на Мальдивах без визы три месяца

В соответствии с новыми правилами россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 07:39
Политика

Рябошапка рассказал о первых шагах в случае назначения генпрокурором

Рябошапка рассказал, как будет действовать, если возглавит ГПУ: «Очевидно, масштабные кадровые чистки будут первоочередными шагами, с которых надо начинать».
Обновлено в 07:35
Происшествия

СК завел дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ) в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:04
Общество

Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС

Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Общество

Безруков объяснил возникновение смога в Челябинской области

Как рассказал «Челябинск Сегодня» Виталий Безруков, Это связано с природными пожарами, которые возникли у нас на Урале и в Западной Сибири.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Единоборства

В США умер российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Экономика

Экс-директор Антипинского НПЗ потребовал от завода 12 млн долларов

Бывший генеральный директор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко направил иск в суд с требованием получить от завода более 10 миллионов долларов недополученных премий и 1,9 миллиона в виде штрафов.
Обновлено в 05:59
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

Обновлено в 04:46
Главное