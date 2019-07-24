Экономика
Госдума запретила частным МФО выдавать займы под залог жильяРИА Новости 05:41
Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.
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Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК 07:24
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 24 июля, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Федеральные законы «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и целый ряд других, ужесточающие требования к микрофинансовым компаниям и дополнительно усиливающие защиту граждан от возможного мошенничества в данной сфере.Государственная Дума РФ05:35
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Космос
НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС
Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.
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Авто
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Происшествия
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В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице
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Технологии
Китайский производитель онлайн-игр вложился в Telegram
Telegram Павла Дурова получил два миллиона долларов в качестве инвестиций от китайского разработчика онлайн-игр The9 Ltd. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 10:47
Гаджеты
Nokia выпустила два классических кнопочных телефона
Финская компания Nokia выпустила два классических кнопочных телефона Nokia 220 4G и Nokia 105.
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Собчак показала ягодицы в ответ на критику Шнурова
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Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro предзаказали 200 тысяч человек
Сразу после анонса смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro компания Honor начала принимать предварительные заказы на эти очень перспективные новинки.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда
КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 17:59
Общество
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В четверг, 25 июля, астрологи советуют представителям всех знаков Зодиака посвятить первую половину дня общению.
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Некоторым малышам с мышечным гипотонусом перед началом посещения бассейна рекомендован курс общеукрепляющего массажа.
Обновлено в 17:10
Игры
Вышла демоверсия Catherine: Full Body
Студия Atlus выпустила бесплатную демоверсию ролевой головоломки Catherine: Full Body. Пробный вариант игры доступен только на PS4.
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Болезни, которые вызывают рак (онкологические заболевания), назвали медицинские специалисты.
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Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Обновлено в 14:54
Общество
«Оскорбивший власть» Игорь Горланов оштрафован на 30 тысяч рублей
Процесс в Центральном районном суде Новокузнецка прошел без его участия.
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Политика
Власти Украины предлагают расширить санкции против России
Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
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Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
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В США оштрафовали Facebook на $5 млрд
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Сбор грибов запретили в Вадском районе из-за АЧС
Запрет на выезд в леса для сбора грибов и ягод введен на территории Вадского района Нижегородской области в целях недопущения распространения африканской чумы свиней.
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Ольга Дроздова решилась сменить фамилию
Наконец, сегодня, в день именин артистки, муж объявил на личной странице «Инстаграма», что скоро она будет носить его фамилию.
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Футбол
NY Times: УЕФА в 2017 году скрыл проблемы «ПСЖ» с финансовым fair-play
УЕФА в 2017 году мог скрыть проблемы «ПСЖ», связанные с финансовым fair-play.
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Кино
Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика»
Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».
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