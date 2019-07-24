с чего всё началось

Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.

Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.

Космос НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Авто Mazda тестирует RX-8 на Нюрбургринге Напомним, что последний серийный автомобиль Mazda RX-8 был представлен еще в 2012 году.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Происшествия В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Технологии Китайский производитель онлайн-игр вложился в Telegram Telegram Павла Дурова получил два миллиона долларов в качестве инвестиций от китайского разработчика онлайн-игр The9 Ltd. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Гаджеты Nokia выпустила два классических кнопочных телефона Финская компания Nokia выпустила два классических кнопочных телефона Nokia 220 4G и Nokia 105.

Гаджеты Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro предзаказали 200 тысяч человек Сразу после анонса смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro компания Honor начала принимать предварительные заказы на эти очень перспективные новинки.

Общество Плюсы и минусы посещения бассейна, которые важно знать всем родителям Некоторым малышам с мышечным гипотонусом перед началом посещения бассейна рекомендован курс общеукрепляющего массажа.

Игры Вышла демоверсия Catherine: Full Body Студия Atlus выпустила бесплатную демоверсию ролевой головоломки Catherine: Full Body. Пробный вариант игры доступен только на PS4.

Экономика ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.

Политика Власти Украины предлагают расширить санкции против России Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.

Политика В США оштрафовали Facebook на $5 млрд Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.

Политика Журнал Newsweek поместил на обложку «подрывающего демократию» Путина Американский журнал Newsweek поместил на обложку последнего выпуска президента России Владимира Путина.

Здоровье Сбор грибов запретили в Вадском районе из-за АЧС Запрет на выезд в леса для сбора грибов и ягод введен на территории Вадского района Нижегородской области в целях недопущения распространения африканской чумы свиней.

Шоу-бизнес Ольга Дроздова решилась сменить фамилию Наконец, сегодня, в день именин артистки, муж объявил на личной странице «Инстаграма», что скоро она будет носить его фамилию.