Экономика
Госдума запретила частным МФО выдавать займы под залог жильяРИА Новости 05:41
Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.
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Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК 07:24
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 24 июля, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Федеральные законы «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и целый ряд других, ужесточающие требования к микрофинансовым компаниям и дополнительно усиливающие защиту граждан от возможного мошенничества в данной сфере.Государственная Дума РФ05:35
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Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Энергетика
Саудовская Аравия нарастила экспорт нефти в Китай
Сообщается, что экспорт саудовской нефти в Китай в марте 2019 года составил 1,7 млн баррелей в сутки, что является рекордным показателем с 2004 года.
Обновлено в 21:38
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер после поединка
Российский боксер-профессионал Максим Дадашев скончался после травм полученных им в поединке против Субриэла Матиса, который проходил 20 июля в США, где жил и тренировался спортсмен.
Обновлено вчера в 11:24
Общество
Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду
Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Авто
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено в 12:02
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Российский журналист Владимир Соловьев рассказал об обиде украинского лидера Владимира Зеленского на президента России Владимира Путина.
Обновлено в 20:20
Политика
Трамп прокомментировал выступление Мюллера в Конгрессе США
Итогом выступления экс-спецпрокурора Роберта Мюллера в Конгрессе США по делу о «российском вмешательстве» в выборы 2016 г. американский президент Дональд Трамп остался доволен, сообщил он журналистам.
Обновлено в 18:11
Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток
Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено в 15:39
Космос
В НАСА сообщили о поломке HD-камер на МКС
Установленные на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) видеокамеры высокого разрешения перестали передавать данные на Землю, специалисты пытаются дистанционно разобраться в причине поломки, сообщило НАСА в среду.
Обновлено в 18:36
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами.
Обновлено в 20:45
Общество
В Минтруде призвали сделать программу маткапитала бессрочной
Сделать программу материнского капитала бессрочной призывают в Минтруда России.
Обновлено в 20:56
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Общество
В Рособрнадзоре рассказали, на что стоит обратить внимание при заключении договора с вузом
Заместитель главы Рособрнадзора Наталия Наумова в интервью РИА Новости рассказала, на что абитуриенту стоит обратить особое внимание при заключении договора с вузом на платное обучение.
Обновлено в 21:01
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Политика
Путин встретился с бывшим президентом Кыргызстана
Обновлено в 13:03
Общество
Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина
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Общество
Минпромторг хочет не считать больше пиво алкоголем
Минпромторг планирует пересмотреть действующие в настоящее время ограничения на розничные продажи пива.
Обновлено 22 июля в 10:13
Происшествия
СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел
Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 14:12
Авто
Новую Skoda Octavia засняли на дороге
Мировая премьера Skoda Octavia 2020 модельного года состоится на сентябрьском мотор-шоу во Франкфурте, а европейские продажи стартуют в 2020 году.
Обновлено в 11:35
Экономика
Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей
Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
Обновлено в 17:41
Политика
США и Украина пытались заполучить черные ящики MH17
Руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри проинформировал о том, что сотрудники американского ФБР обращались к коллегам из Куала-Лумпура с просьбой предоставить черные ящики с разбившегося в 2014 году Boeing 777, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:09
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 16:30
Общество
В МЧС советуют при походе в лес надевать яркую одежду
Собираясь в лес, желательно надеть яркую одежду и взять с собой еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон.
Обновлено в 21:43
Футбол
Месси могут отстранить от игр за сборную на срок от 2 до 6 месяцев
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию, которая будет распространяться на матчи сборной Аргентины.
Обновлено в 18:35
Общество
Тысячи россиян потребовали ввести режим ЧС в Сибири из-за пожаров
Более 40 тыс. россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46