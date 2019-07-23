Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.

Согласно опубликованной информации, парламентарии рассматривали законопроект о запрете частным микрофинансовым организациям выдавать займы гражданам под залог жилья. В результате подведения итогов голосования этот закон был принят и подписан.

Госдума приняла закон о запрете выдавать микрозаймы под залог жилья

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