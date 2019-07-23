с чего всё началось

Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.

Госдума запретила частным микрофинансовым организациям выдавать потребительские займы гражданам под залог жилья. Сегодня депутаты приняли закон об ужесточении правил микрофинансовой деятельности.

Политика Зеленский занялся пиратством: захвачен российский танкер Задержанный при заходе в украинский порт российский танкер «Neyma», по версии спецслужбистов, скрывался под новым названием «Nika Spirit».

Происшествия В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.

Общество В Госдуме предложили добавлять золотым медалистам 11 баллов к ЕГЭ В Госдуму внесен законопроект о начислении школьникам с золотой медалью как минимум 11 баллов к итогам единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Общество В России введут пособия на детей до трех лет В России с начала 2020 года вырастет количество семей, которым будет выплачиваться детское пособие.

Политика В команде Зеленского заявили о «независимом Крыме» Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» и «независимости» Крыма.

Политика Зеленский и Трамп провели телефонный разговор Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

Шоу-бизнес 38-летний Гарик Харламов показал себя лысым Гарик Харламов показал себя лысым Сегодня Гарик удивил фолловеров еще одним необычным образом.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Политика Украина нашла в Катаре альтернативу российскому газу «Работаем над тем, чтобы уже с января 2020 года можно было осуществлять поставки газа на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», — написал Макогон в Facebook.

Политика Заявление о возвращении украинских моряков прокомментировали в России Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков.

Авто Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик» Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.

Политика Путин обеспокоился зарплатами в первичном звене здравоохранения Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по развитию первичного звена здравоохранения.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Общество Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.

Политика Мосгоризбирком отказал в регистрации пяти кандидатам в Мосгордуму Мосгоризбирком в четверг отказался удовлетворить жалобы пяти самовыдвиженцев на отказ зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Политика Матвиенко призвала не воспитывать ненависть к богатым людям Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в обществе не должно быть «дискриминации богатых людей», поэтому она призвала не осуждать бизнесменов, которые переходят на госслужбу, сообщает РБК 25 июля.

Футбол Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо» Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с камерунским нападающим Клинтоном Н'Жи, ранее выступавшим за французский "Марсель".

Общество Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.

Футбол Наингголан хочет вернуться в «Кальяри» Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан хотел бы перейти в "Кальяри", сообщают итальянские СМИ.

Экономика Акции Tesla рухнули после провального квартального отчета Судя по финансовому отчету, у Tesla дела идут не так хорошо, как хотелось бы Илону Маску - убыток компании во втором квартале составил $408 млн, не оправдав ожиданий аналитиков.

Армия и оружие Пьяных «морских котиков» из США выгнали из Ирака Взвод "морских котиков" элитного спецназа ВМС США отозвали из Ирака и отправили в Сан-Диего в качестве дисциплинарной меры.