Экономика
Госдума запретила МФО давать потребительские займы под залог жильяЭкономика сегодня вчера в 08:36
Законопроект, запрещающий к микрофинансовым и микрокредитным организациям выдавать кредиты под залог жилья, принят Госдумой в третьем чтении. Это правило предусмотрено с целью пресечения мошенничеств в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений.
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Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК вчера в 07:24
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 24 июля, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Федеральные законы «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и целый ряд других, ужесточающие требования к микрофинансовым компаниям и дополнительно усиливающие защиту граждан от возможного мошенничества в данной сфере.Государственная Дума РФвчера в 05:35
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Потребительские микрозаймы нельзя будет выдавать под залог жилья
Государственная Дума РФвчера в 05:35
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:37, Вашингтон
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