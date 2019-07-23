Экономика

Госдума запретила МФО давать потребительские займы под залог жильяЭкономика сегодня вчера в 08:36

Законопроект, запрещающий к микрофинансовым и микрокредитным организациям выдавать кредиты под залог жилья, принят Госдумой в третьем чтении. Это правило предусмотрено с целью пресечения мошенничеств в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений.
Читать в источнике
Комментировать2
Вячеслав Володин
Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК вчера в 07:24
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 24 июля, приняла в третьем, окончательном чтении поправки
 в Федеральные законы «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и целый ряд других, ужесточающие требования к микрофинансовым компаниям и дополнительно усиливающие защиту граждан от возможного мошенничества в данной сфере.
Государственная Дума РФвчера в 05:35

Подробнее о событии

В.Матвиенко заявила о важности для общества закона о запрете МФО выдавать кредиты под залог жилья

Агентство Москва06:14

Госдума ужесточила правила микрофинансовой деятельности

Интерфаксвчера в 06:01

Госдума приняла закон о запрете выдачи микрокредитов под залог жилья

ТАССвчера в 05:39

Потребительские микрозаймы нельзя будет выдавать под залог жилья

Государственная Дума РФвчера в 05:35

Брать кредит в МФО теперь станет сложнее – экономист Гринберг

REGNUM03:23

Совфед 26 июля рассмотрит закон о запрете микрозаймов под залог жилья

РИА Новостивчера в 05:58

МФО запретят выдавать гражданам займы под залог жилья

Ведомости23 июля в 13:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:37, Вашингтон
Общество

Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»

Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Политика

Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили

Российских моряков, находившихся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
Обновлено в 10:28
Авто

«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены

Обновлено в 08:47
Единоборства

Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом

Скончавшийся в США боксёр Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом несмотря на то, что перенёс инсульт во время поединка.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Начальника пресс-службы МВД по Москве наказали из-за дела Голунова

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок в освещении дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 10:28
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Футбол

«Спартак» отказался от покупки Перейро

По имеющейся информации, Пако Касаль, являющийся агентом Гастона Перейро, захотел получить от «Спартака» €3 млн за трансфер своего клиента.
Обновлено в 10:16
Интернет

В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10

Компания Microsoft случайно показала, каким будет новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 04:56
Происшествия

МиГ-29 рухнул в Каспийское море

Самолет ВВС Азербайджана МиГ-29 упал в Каспийское море во время тренировочных полетов. Инцидент произошел вечером, 24 июля.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области

Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено в 10:22
Общество

Увеличен предельный возраст службы для полицейских

Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд

Обновлено в 09:12
Футбол

Воронин отказался войти в тренерский штаб «Динамо»

Обновлено в 09:43
Армия и оружие

В Севастопольской бухте корабли ЧФ выстроили в парадный строй

Как сообщили в пресс-службе ЧФ России, жители и гости города-героя смогут увидеть подлодку «Новороссийск», ракетный катер «Р-60», ракетный корабль «Самум», фрегат «Адмирал Макаров», сторожевой корабль «Сметливый», большие десантные корабли «Новочеркасск» и «Николай Фильченков», гвардейский ракетный крейсер «Москва», корабль пограничников «Аметист».
Обновлено в 03:07
Политика

В ГБР закончили допрос Порошенко

25 июля Порошенко пришёл к зданию ГБР на допрос.
Обновлено в 10:03
Общество

Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд

В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Политика

Опрос: большинство россиян одобряют деятельность Путина

Отмечается, что 34% респондентов положительно оценивают деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, не одобряют работу главы кабмина 64% участников опроса.
Обновлено в 00:29
Общество

Программу маткапитала задумали сделать бессрочной

Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Футбол

«Арсенал» арендовал Себальоса у «Реала»

Полузащитник "Реала" Дани Себальос перешел в "Арсенал" на правах аренды, сообщают пресс-службы клубов.
Обновлено в 09:53
Политика

Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь

Обновлено в 07:44
Кино

Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»

Обновлено в 04:10
Политика

Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура

Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Религия

Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года

Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 09:22
Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

Обновлено в 06:03
Экономика

Магазины пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Крупный ретейл может отказаться от участия в системе быстрых платежей (СБП) из-за высоких тарифов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Общество

ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу

Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Финансы

ЦБ Турции снизил ключевую ставку на 425 базисных пунктов

Экономисты, опрошенные Рейтер, в среднем ждали снижения ставки на 250 базисных пунктов.
Обновлено в 07:20
ещё по теме
Главное