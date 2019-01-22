Экономика
Госдума запрещает арест и взыскание из социальных выплат должниковREGNUM 03:19
Законопроект, вводящий запрет взыскивать с граждан денежные средства, полученные в виде социальных выплат, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января. Первоначальный вариант документа подразумевал введение отдельных счетов для зачисления социальных выплат.
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Принятия данного закона ждут люди. Он позволит защитить граждан. Эта инициатива подробно прорабатывалась между первым и вторым чтениями законопроекта. Были учтены замечания профильных ведомств, в первую очередь Центрального Банка РФ, чтобы предложенный поправками механизм работал эффективно.
— Вячеслав Володин, российский политикГосударственная Дума РФ 03:19
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