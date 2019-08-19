с чего всё началось

Снова создана комиссия. В нее вошли 12 человек, возглавляет Пискарев - опытный человек и профессиональный руководитель. Разваливать, расшатывать и уничтожать страну третий раз подряд - мы не допустим.

Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Для примера он привел случаи такого вмешательства, которые ранее назвал российский МИД.

В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России

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