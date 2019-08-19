Политика
В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела РоссииРоссийская газета 02:34
В понедельник Совет Госдумы соберется на внеочередное заседание. Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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Снова создана комиссия. В нее вошли 12 человек, возглавляет Пискарев - опытный человек и профессиональный руководитель. Разваливать, расшатывать и уничтожать страну третий раз подряд - мы не допустим.
— Геннадий Зюганов, политикТВ Центр 11:06
с чего всё началось
Председатель ГД Вячеслав Володин по итогам внеочередного заседания Совета ГД отметил, что вопрос о вмешательстве во внутренние дела РФ извне – крайне важный, а решение о создании Комиссии по изучению этого вопроса – закономерное.Государственная Дума РФ08:48
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Политика
Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон
Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 00:29
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Экономика
QIWI допустил продажу «Рокетбанка»
Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана «Рокетбанка» несовместим с риск-аппетитом QIWI и поручил специалистам изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка».
Обновлено в 14:16
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Москве задержали вооруженных мужчин в париках и медицинских масках
Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в париках и медицинских масках, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 14:35
Здоровье
В России увеличилось количество больных гастритом
За последние пять лет в России на 7% выросло количество людей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Турецкий военный конвой подвергся обстрелу со стороны ВВС Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Турции.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Баскетбол
У Блатта диагностировали рассеянный склероз
Главный тренер «Олимпиакоса» и бывший наставник сборной России по баскетболу Дэвид Блатт сообщил, что у него диагностировали рассеянный склероз.
Обновлено в 08:51
Экономика
Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России
Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.
Обновлено в 11:26
Футбол
Матюнин признал свою ошибку в судействе матча «Зенита» с «Ахматом»
Алексей Матюнин, главный арбитр матча «Зенит»-«Ахмат», который завершился на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа, со счётом 0:0, признался, что следовало засчитать гол Эмилиано Ригони в ворота команды из Грозного.
Обновлено в 13:44
Общество
Умер богатейший человек Дании Ларс Ларсен
Скончался один из самых богатых людей Дании миллиардер Ларс Ларсен. Он основал мебельный ретейлер Jysk и группу компании Lars Larsen Group.
Обновлено в 10:23
Игры
[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia
Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Политика
ФАН проведёт онлайн-конференцию по вопросам о классификаторе СМИ
Федеральное агентство новостей готовит первую в истории издания онлайн-конференцию по теме: «Классификатор СМИ», вызвавшую большой ажиотаж среди представителей русскоязычных изданий.
Обновлено в 13:42
Здоровье
Генпрокуратура насчитала в колониях 61,5 тысячи ВИЧ-инфицированных
В российских тюрьмах находятся 61,5 тысячи ВИЧ-положительных заключенных.
Обновлено в 11:18
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Единоборства
Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром
Обновлено в 08:11
Происшествия
Поиски пятилетней Зарины Авгоновой в Вознесенском районе продолжаются
Продолжаются поиски пятилетней Зарины Авгоновой, пропавшей накануне в Вознесенском районе, сообщает ПСГ «Рысь».
Обновлено в 02:53
Происшествия
Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково
Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Игры
Украинская компания показала трейлер видеоигры, где действия разворачиваются в новосибирском метро
Обновлено в 14:35
Культура
Боярский стал наставником в шоу «Голос»
Певец и актер Михаил Боярский стал наставником второго сезона музыкального шоу "Голос-60+", который будет транслироваться на Первом канале.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер»
Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.
Обновлено в 07:14
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель.
Обновлено в 12:38