Председатель ГД Вячеслав Володин по итогам внеочередного заседания Совета ГД отметил, что вопрос о вмешательстве во внутренние дела РФ извне – крайне важный, а решение о создании Комиссии по изучению этого вопроса – закономерное.

с чего всё началось

Снова создана комиссия. В нее вошли 12 человек, возглавляет Пискарев - опытный человек и профессиональный руководитель. Разваливать, расшатывать и уничтожать страну третий раз подряд - мы не допустим.

В понедельник Совет Госдумы соберется на внеочередное заседание. Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России

Политика Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.

Экономика QIWI допустил продажу «Рокетбанка» Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана «Рокетбанка» несовместим с риск-аппетитом QIWI и поручил специалистам изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка».

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Происшествия В Москве задержали вооруженных мужчин в париках и медицинских масках Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в париках и медицинских масках, сообщает пресс-служба ведомства.

Здоровье В России увеличилось количество больных гастритом За последние пять лет в России на 7% выросло количество людей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).

Армия и оружие Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой Турецкий военный конвой подвергся обстрелу со стороны ВВС Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Турции.

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.

Баскетбол У Блатта диагностировали рассеянный склероз Главный тренер «Олимпиакоса» и бывший наставник сборной России по баскетболу Дэвид Блатт сообщил, что у него диагностировали рассеянный склероз.

Экономика Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.

Футбол Матюнин признал свою ошибку в судействе матча «Зенита» с «Ахматом» Алексей Матюнин, главный арбитр матча «Зенит»-«Ахмат», который завершился на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа, со счётом 0:0, признался, что следовало засчитать гол Эмилиано Ригони в ворота команды из Грозного.

Общество Умер богатейший человек Дании Ларс Ларсен Скончался один из самых богатых людей Дании миллиардер Ларс Ларсен. Он основал мебельный ретейлер Jysk и группу компании Lars Larsen Group.

Происшествия Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.

Политика «Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года «Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.

Политика ФАН проведёт онлайн-конференцию по вопросам о классификаторе СМИ Федеральное агентство новостей готовит первую в истории издания онлайн-конференцию по теме: «Классификатор СМИ», вызвавшую большой ажиотаж среди представителей русскоязычных изданий.

Экономика России дали «год-полтора» до кризиса Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.

Происшествия Поиски пятилетней Зарины Авгоновой в Вознесенском районе продолжаются Продолжаются поиски пятилетней Зарины Авгоновой, пропавшей накануне в Вознесенском районе, сообщает ПСГ «Рысь».

Происшествия Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".

Происшествия В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.

Культура Боярский стал наставником в шоу «Голос» Певец и актер Михаил Боярский стал наставником второго сезона музыкального шоу "Голос-60+", который будет транслироваться на Первом канале.

Шоу-бизнес Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер» Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.