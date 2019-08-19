Председатель ГД Вячеслав Володин по итогам внеочередного заседания Совета ГД отметил, что вопрос о вмешательстве во внутренние дела РФ извне – крайне важный, а решение о создании Комиссии по изучению этого вопроса – закономерное.

с чего всё началось

Снова создана комиссия. В нее вошли 12 человек, возглавляет Пискарев - опытный человек и профессиональный руководитель. Разваливать, расшатывать и уничтожать страну третий раз подряд - мы не допустим.

Первое заседание новой комиссии, в состав которой включены 12 депутатов, состоится 30 августа. Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев пояснил, что решение совета Госдумы о создании комиссии будет закреплено постановлением палаты, когда та возобновит работу.

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