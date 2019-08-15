Армия и оружие
Госдума высказалась об обвинениях США в краже технологийNews.ru вчера в 02:39
Как писал News.ru, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия.
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин потребовал, чтобы США представили ракету, технологию производства которой Россия якобы пытается украсть.РИА Новостивчера в 02:48
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Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Первые пассажиры аварийно севшего в поле А321 прилетели в Симферополь
В аэропорту Симферополя приземлился самолет с первой группой пассажиров самолета, совершившего сегодня аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья.
Обновлено вчера в 13:52
Экономика
В Аргентине отменили НДС на некоторые продукты
Власти Аргентины решили отменить НДС на социально значимые продукты питания.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
В Омске мальчик провалился в яму с кипятком
Десятилетний мальчик в Омске провалился яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы, который никто не устранял несколько дней, и получил множественные ожоги.
Обновлено в 00:26
Политика
Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, обязывающий турецкие ведомства оказывать максимальное содействие проектам строительства АЭС для их скорейшей реализации.
Обновлено в 02:11
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе познакомили детей
Нинидзе и Виторган часто проводят время вместе: посещают светские мероприятия, отправляются в путешествие.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Технологии
«Ведомости»: Сбербанк запустит оплату по отпечатку пальца и по лицу
Сбербанк готовится внедрить технологию оплаты в магазинах по отпечатку пальца или изображению лица.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Стрелок из Котельников сдался после получения бутылки коньяка
Как известно, перед задержанием полицейские выполнили требование данного мужчины и передали ему коньяк.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
17 человек пропали без вести из-за оползня в Китае
По меньшей мере, 17 человек пропали без вести при оползне в китайской провинции Сычуань.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет
За почти 40 лет, согласно отчёту Росстата, жители России стали есть вдвое меньше картофеля.
Обновлено в 00:48
Теннис
Рублев переиграл Федерера в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
В Крыму оценили стратегию Зеленского по возвращению полуострова
15 августа заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию.
Обновлено в 02:37
Здоровье
На Южном Урале открылась третья вертолетная площадка для санавиации
Сегодня, 15 августа, в районной больнице Кунашака начала работать площадка для вертолетов санитарной авиации.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Героев признал весь мир. Что западные СМИ пишут о посадке А321
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Пожиратели времени: в каких приложениях россияне сидят дольше всего
Компания Mediascope по просьбе Forbes подсчитала, сколько времени в среднем российские пользователи проводят в 100 наиболее популярных по объему аудитории мобильных приложениях.
Обновлено в 00:24
Политика
Текслер назначил временного министра промышленности
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении Ирины Акбашевой и.о. министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на документ.
Обновлено в 01:04
Общество
РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками
Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ России начало проверку контрактов подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).
Обновлено в 00:53
Общество
Google не ответил на требование удалить ролик с оскорблением герба РФ
Американская компания Google не отреагировала на три запроса Роскомнадзора об удалении контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб, информирует пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:15
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций.
Обновлено в 02:33
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Власти Подмосковья признали наличие двух свалок вблизи Жуковского
Обновлено вчера в 15:04
Общество
В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна «Кроса»
Подъезд к семи селам в Приморском крае отрезан из-за вызванного тайфуном "Кроса" паводка, сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.
Обновлено в 01:34