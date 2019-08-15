Армия и оружие

Госдума высказалась об обвинениях США в краже технологийNews.ru вчера в 02:39

Как писал News.ru, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия.
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с чего всё началось

В ГД ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия

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