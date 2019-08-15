Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин потребовал, чтобы США представили ракету, технологию производства которой Россия якобы пытается украсть.

с чего всё началось

Как писал News.ru, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия.

Госдума высказалась об обвинениях США в краже технологий

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