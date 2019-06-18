Экономика
Госдума выпустила обновление к бюджетуКоммерсантъ вчера в 16:08
Госдума одобрила внесенный правительством законопроект об изменениях закона о федеральном бюджете на 2019 год. Такая весенне-летняя правка, приводящая параметры госказны в соответствие с экономической реальностью, является традиционной.
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Денежные средства будут переданы на обслуживание реализации национальных проектов и планов, которые Президент Российской Федерации Владимир Путин наметил в своём обращении к Федеральному собранию. Для начала - денежные средства будут направлены на поддержку и защиту россиян в социальной сфере.
— Вячеслав Володин, российский политикГЛАС.RU вчера в 12:27
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Володин: Госдума приняла решение о выделении дополнительных средств на реализацию нацпроектов
Парламентская газетавчера в 08:59
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Политика
Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Здоровье
Терапевт назвала продукты, на которых нельзя экономить
Главный внештатный специалист терапевт Минздрава России профессор Оксана Драпкина рассказала, от каких двух относительно дорогостоящих продуктов не стоит отказываться, даже если бюджет сильно ограничен, пишет aif.ru.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют в колонию недалеко от Москвы
Сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) рассказали об этапировании Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию в ближайшее время.
Обновлено вчера в 11:26
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Дениса Глушакова
Полузащитник и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков покидает команду.
Обновлено в 05:44
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Обновлено в 06:42
Политика
Песков заявил об огромном интересе россиян к «прямой линии» с Путиным
Интерес жителей России к «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным по-прежнему остается огромным.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Футбол
Рахимич: «Я очень рад, что Влашич продолжит играть за ЦСКА»
Бывший игрок футбольного клуба ЦСКА, тренер сборной Боснии и Герцеговины Элвир Рахимич прокомментировал трансфер Николы Влашича из «Эвертона» в стан столичных армейцев.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку
Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
МО РФ показало видео перехвата Су-27 американского бомбардировщика
Министерство обороны России показало видео перехвата российским истребителем Су-27 американского самолета-бомбардировщика В-52Н.
Обновлено 17 июня в 22:32
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Кино
Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после госпитализации
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.
Обновлено в 01:19
Общество
Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье
18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
Россияне стали покупать водку в малой таре
Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.
Обновлено в 04:49
Экономика
Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Интернет
Telegram начал тестировать геочаты
Мессенджер Telegram приступил к тестированию функции геочатов в бета-версии программы для iOS.
Обновлено в 07:26
Политика
В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова
Обновлено в 07:27
Общество
Пятерых противников свалки на Шиесе преследуют за неуважение к власти
Центр противодействия экстремизму (Центр «Э») инициировал пять административных дел о «неуважении к власти» в отношении противников строительства хранилища для мусора из Москвы на станции Шиес в Архангельской области.
Обновлено в 07:13
Политика
Медведев: борьба с бедностью не нуждается в популистских рассуждениях
Борьба с бедностью в России требует консолидированной работы представителей всех уровней власти, но в рамках своей компетенции и без популистских рассуждений.
Обновлено в 06:44
Гаджеты
За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги
Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.
Обновлено в 07:20
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Религия
Запрет приносить свои свечи в храм прокомментировали в РПЦ
Обновлено в 06:40
Происшествия
Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову
В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Политика
Лавров заявил, что РФ ценит развивающиеся отношения с Швейцарией
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона ценит отношения со Швейцарией, которые развиваются "по восходящей на всех направлениях".
Обновлено в 05:26