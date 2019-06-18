Экономика
Госдума одобрила поправки в бюджет 2019 года в первом чтенииБанки.ру вчера в 09:06
Госдума на заседании во вторник, 18 июня, одобрила поправки в федеральный бюджет на 2019 год в первом чтении.
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Денежные средства будут переданы на обслуживание реализации национальных проектов и планов, которые Президент Российской Федерации Владимир Путин наметил в своём обращении к Федеральному собранию. Для начала - денежные средства будут направлены на поддержку и защиту россиян в социальной сфере.
— Вячеслав Володин, российский политикГЛАС.RU вчера в 12:27
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Володин: Госдума приняла решение о выделении дополнительных средств на реализацию нацпроектов
Парламентская газетавчера в 08:59
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:38, Вашингтон
Политика
Следствие по MH17 привело как доказательство старые данные из соцсетей
Совместная следственная группа (ССГ) по делу о крушении Boeing-777 в небе над Донбассом проиллюстрировала свои выводы старыми данными, взятыми, в том числе, из социальных сетей, передает корреспондент РИА Новости.
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Политика
Украинские женщины дали отпор Зеленскому
В украинском сегменте фейсбука набирает обороты флешмоб #Ятобінебренд, запущенный женщинами страны в ответ на оскорбившее их высказывание президента Владимира Зеленского, сделанное во время его визита во Францию 17 июня.
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В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
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Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
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В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
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Авто
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"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
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Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
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Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
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Температурный рекорд 1917 года может обновиться в столице в субботу, 22 июня. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.
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Представители защиты полковника Захарченко обжаловали приговор
Представители защиты бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, осужденного на 13 лет колонии по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, обжаловали приговор.
Обновлено в 06:20
Общество
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«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
Сразу три дагестанских газеты выйдут с одинаковыми обложками
Номера, на первой полосе которых будет написано "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев", появятся в эту пятницу.
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Денис Глушаков покинул «Спартак» «ради команды, а не ради себя». Об этом он объявил в свое видеообращении к болельщикам.
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На фоне скандала Сергея Лазарева с коллегой по сцене Светланой Лободой продюсер Нателла Крапивина решила порассуждать о трусости, намекнув при этом на поведение Лазарева.
Обновлено в 07:35
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Следователи допустили случайное уничтожение «Боинга» над Донбассом
Совместная следственная группа считает, что малайзийский «Боинг» могли сбить в Донбассе летом 2014 года по ошибке.
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Армия и оружие
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Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
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Генпрокурор Юрий Луценко пообещал арестовать подозреваемого гражданина Украины Леонида Харченко.
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Лавров заявил о закрытой теме шпионажа между Швейцарией и Россией
Товарооборот России и Швейцарии составил 7,5 миллиарда долларов в 2018 году, это на 20 процентов больше, чем годом ранее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом.
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Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
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Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
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Обновлено в 09:07
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ВОЗ опасается, что успехи медицины могут сойти на нет за столетие
Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировые правительства одобрить новый вид контроля за применением антибиотиков.
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