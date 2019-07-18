Энергетика
Госдума обсудит новый механизм регулирования цен на бензинREGNUM вчера в 17:01
Сегодня, 18 июля, Госдума рассмотрит законопроект, направленный на урегулирование цен на бензин и дизельное топливо, в первом чтении, сообщает ИА REGNUM.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Задача "демпфера", по словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке. "Цена на нефть может быть любой — она может падать, она может расти.Государственная Дума РФ07:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 15:45, Вашингтон
Авто
Ожидается появление гиперкара с прижимной силой 4 тонны
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Пентагон разочарован решением Испании вывести фрегат из состава боевой группы США
Пентагон сожалеет в связи с решением правительства Испании вывести фрегат королевства Mendes Nunes из состава боевой группы во главе с американским авианосцем Abraham Lincoln.
Обновлено в 06:03
Футбол
Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом»
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе
Военные США сбили иранский беспилотный летательный аппарат в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 15:18
Кино
Сериал «Сплетница» перезапустят
Стало известно о том, что на экраны выйдет обновленная версия сериала «Сплетница».
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Спорт
Ромашина и Колесниченко победили в произвольной программе на ЧМ
Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования в произвольной программе в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:49
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33
Технологии
Акимов рассказал о пилотных зонах 5G в России
К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.
Обновлено в 12:08
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»
Появился первый трейлер комедии Кевина Смита «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка».
Обновлено в 13:56
Футбол
Медведев сравнил предложение «Сочи» и «Уфы» по Заболотному
Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал предложения, которые сделали по форварду команды Антону Заболотному «Сочи» и «Уфа»: – Предложение из «Сочи» абсолютно рыночное.
Обновлено в 13:24
Политика
Нацист Ярош посоветовал Зеленскому не примерять роль «отца нации»
Позорное поведение представителей новой власти на Украине еще может аукнуться президенту Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 06:37
Интернет
Разработчик FaceApp ответил на претензии сенатора из США
Приложение FaceApp не передает загруженную в него информацию третьим лицам, заявили в российской компании Wireless Lab, разработчике приложения, передает ТАСС.
Обновлено в 15:06
Футбол
«Нефтчи» стал соперником «Арсенала» в Лиге Европы
Бакинский "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" во втором отборочном раунде Лиги Европы УЕФА.
Обновлено в 15:08
Здоровье
Клещи продолжают цепляться к жителям Мордовии
Обновлено в 00:35
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд
Международные резервы РФ на 12 июля 2019 года составили $519,7 млрд, что на $1,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:16
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Политика
Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко
Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше
Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
Обновлено в 12:18
Политика
Путин обсудил по телефону с Макроном ситуацию с СВПД
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе после выхода из него США, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 08:52
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери
Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 04:46
Экономика
Володин заявил о возможной отмене льготного НДС для пальмового масла
Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет в четверг, 18 июля, внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Общество
Путин подписал закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет людям с ограниченными возможностями в электронном виде подать документы, подтверждающие инвалидность, для получения социальной поддержки.
Обновлено в 11:36