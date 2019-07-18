Энергетика
Госдума вводит новые правила для удержания цен на бензинREGNUM 08:01
Законопроект, вводящий в РФ новый механизм для удержания цен на топливо и бензин, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля. Инициатива направлена на изменение демпфера — механизма, который направлен на госрегулирование цен на бензин.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:20, Вашингтон
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В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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