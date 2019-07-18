Энергетика

Госдума вводит новые правила для удержания цен на бензинREGNUM 08:01

Законопроект, вводящий в РФ новый механизм для удержания цен на топливо и бензин, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля. Инициатива направлена на изменение демпфера — механизма, который направлен на госрегулирование цен на бензин.
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