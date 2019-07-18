Законопроект, вводящий в РФ новый механизм для удержания цен на топливо и бензин, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля. Инициатива направлена на изменение демпфера — механизма, который направлен на госрегулирование цен на бензин.

Госдума вводит новые правила для удержания цен на бензин

Политика Путин рассказал, что нужно для урегулирования в Донбассе Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями ЛНР и ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Транспорт На Крымском мосту завершена укладка рельсов Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Политика Лукашенко: Россия и Белоруссия договорились о дальнейшей интеграции Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о достижении принципиальных соглашений с российским коллегой Владимиром Путиным в вопросах дальнейшей интеграции двух стран, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Финансы Общий долг Китая превысил 300% ВВП В результате общая задолженность превысила $40 трлн, что составляет около 15% от общемирового долга.

Политика Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10% Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%.

Политика Неверов ответил на предложение Володина изменить Конституцию Из статьи спикера Государственной думы Вячеслава Володина об изменении Конституции не следует, что в России необходимо поменять форму правления, нынешняя форма эффективна, заявил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

Происшествия BlaBlaCar проверяет данные о поездке в кабине поезда до Москвы Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сервиса, в данный момент BlaBlaCar проверяет информацию о поездке, которая якобы была осуществлена.

Общество Роскачество определило лучший детский стиральный порошок ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Роскачества провели проверку 22 детских стиральных порошков из 9 стран с учётом 44 показателей качества и безопасности.

Шоу-бизнес Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.

Шоу-бизнес Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.

Спорт Федерация волейбола Польши требует наказать Спиридонова за оскорбление «В связи с оскорбительным сообщением волейболиста Алексея Спиридонова в «Твиттере» Яцек Каспржик – президент Федерации волейбола Польши – обратился в FIVB и ВФВ с требованием применить дисциплинарные санкции к игроку», – говорится в сообщении федерации в «Твиттере».

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.

Происшествия Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33 В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Экономика Россия рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток — 2» осенью Россия рассчитывает на согласие Дании на заявку по «Северному потоку — 2» примерно в октябре, заявил представитель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри планируют усыновить ребенка из Африки Меган Маркл и принц Гарри задумываются над усыновлением ребенка из Африки, о чем сразу же поспешили сообщить все ведущие британские СМИ.

Шоу-бизнес Экс-жена Леонида Харитонова Джемма Осмоловская скончалась от рака Джемма Осмоловская скончалась 15 июля на 80-м году жизни после борьбы с раком, живя в нищете.

Интернет Претензии к российскому приложению с состариванием лиц из-за хранения данных. Главное Во флешмобе с «состариванием» своих портретов участвуют звезды и обычные пользователи не только из России, но и из США, где возникли вопросы к приватности данных пользователей.

Недвижимость В Москве зарегистрирован рекордный спрос на новостройки В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.

Политика Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.

Общество В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.

Происшествия С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.