Энергетика
Госдума вводит новые правила для удержания цен на бензинREGNUM 08:01
Законопроект, вводящий в РФ новый механизм для удержания цен на топливо и бензин, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля. Инициатива направлена на изменение демпфера — механизма, который направлен на госрегулирование цен на бензин.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Задача "демпфера", по словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке. "Цена на нефть может быть любой — она может падать, она может расти.Государственная Дума РФ07:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 15:02, Вашингтон
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Строитель в суде требует от Киркорова 7,5 млн рублей за ремонт дома
Предприниматель, занимавшийся ремонтом дома певца Филиппа Киркорова, подал иск о компенсации более 7,5 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина.
Обновлено в 07:33
Футбол
Защитник «Крыльев Советов» Рохель переходит в «Тулузу»
Обновлено в 01:25
Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Авто
Глава «Соллерс» рассказал про новые УАЗы и «Русский Прадо»
Обновлено в 04:58
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше
Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
Обновлено в 12:18
Космос
Прототип звездолета Илона Маска загорелся во время запуска двигателя
Испытания корабля, на котором Илон Маск собрался покорить космос, пошли не по сценарию. "Стархоппер" дважды едва не сгорел.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Политика
В Германии предостерегли от использования приложения FaceApp
"Действительно есть опасения, что важные персональные данные могут попасть не в те руки", - сказал Кельбер, добавив, что беспокойство вызывают также туманные условия пользования и то, как мало известно о тех, кто стоит за приложением FaceApp.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Лолита Милявская заявила, что ее развод с мужем еще не состоялся
За кулисами Лолита рассказала репортерам, что они с Дмитрием действительно не разводились – никто из них так и не подал заявление в загс.
Обновлено в 11:25
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Кино
Пеннивайз во всей красе: вышел финальный трейлер «Оно 2»
Напомним, помимо детей-актеров во главе с Биллом Скарсгардом во второй части фильма главные роли сыграют: Джеймс МакЭвой (Билл Денбро), Билл Хейдер (Ричи Тозиер) Джессика Честейн (Беверли Марш), Джей Райан (Бен Хэнском), Джеймс Рэнсон (Эдди Каспбрак), Айзая Мустафа (Майк Хэнлон) и Энди Бин (Стэнли Урис).
Обновлено в 12:10
Политика
Исключение Турции из программы F-35 ослабит НАТО, заявили в Анкаре
Исключение Турции из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО, особенно на ее южные рубежи, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Обновлено в 14:52
Политика
«Нафтогаз» напомнил России о варианте договора о транзите газа
Действие контрактов на транзит и поставку газа, заключенных Россией и Украиной десять лет назад, заканчивается в конце 2019 года.
Обновлено в 14:46
Недвижимость
В Москве зарегистрирован рекордный спрос на новостройки
В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23
Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 05:00
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
СБ ООН провел закрытые консультации по воздушным атакам в Идлибе
Совет Безопасности ООН провел в четверг закрытые консультации по поводу авиаударов в Идлибе.
Обновлено в 14:02
Политика
Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады
Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.
Обновлено в 12:49
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Туве в аварии погибли семь человек
При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.
Обновлено в 12:10
Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено в 13:22
Экономика
Путин подписал поправки в бюджет на 2019 год
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 12:54
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство проекта Baltic Pipe
Как ожидается, проект Baltic Pipe завершат осенью 2022-ого года. Это совпадет с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом".
Обновлено в 13:00
Происшествия
22 года колонии получили четыре полицейских из Карачаево-Черкесии
За избиение задержанного до смерти четверо бывших полицейских из Карачаево-Черкесии получили больше 22 лет колонии на всех.
Обновлено в 12:05
Технологии
Акимов рассказал о пилотных зонах 5G в России
К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.
Обновлено в 12:08