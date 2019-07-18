Задача "демпфера", по словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке. "Цена на нефть может быть любой — она может падать, она может расти.

с чего всё началось

Законопроект, вводящий в РФ новый механизм для удержания цен на топливо и бензин, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля. Инициатива направлена на изменение демпфера — механизма, который направлен на госрегулирование цен на бензин.

Госдума вводит новые правила для удержания цен на бензин

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