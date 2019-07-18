Энергетика

Госдума вводит новые правила для удержания цен на бензинREGNUM 08:01

Законопроект, вводящий в РФ новый механизм для удержания цен на топливо и бензин, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля. Инициатива направлена на изменение демпфера — механизма, который направлен на госрегулирование цен на бензин.
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с чего всё началось

Законопроект о механизме сдерживания цен на бензин принят в первом чтении

Задача "демпфера", по словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке. "Цена на нефть может быть любой — она может падать, она может расти.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:32, Вашингтон
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Ипотечный рынок РФ в случае кризиса потребует из бюджета до 1,5 трлн руб - АКРА

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