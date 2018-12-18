Инициатива «направлена на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе на недопущение причинения вреда их жизни, здоровью и развитию».

с чего всё началось

Мы не можем оставлять безнаказанными действия тех, кто подбивает нашу молодежь, наших детей совершать противоправные действия, нарушать закон.

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон, вводящий ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции и митинги. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Принятый документ вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Госдума ввела штрафы за вовлечение детей в несогласованные акции

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