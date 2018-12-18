Общество
Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Отвечать по закону будут организаторы акций.
Коммерсантъ04:37
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с чего всё началось
Законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе в целях недопущения причинения вреда их жизни, здоровью и развитию, указали авторы.Российская газета04:49
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