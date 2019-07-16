Общество
Госдума ввела штрафы за фальшивые карты техосмотраАН Между строк 11:48
Как пишет ТАСС, за оформление фиктивной карты без техосмотра граждане должны будут оплатить штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, должностные лица — от 30 до 50 тысяч рублей, юрлица — от 200 до 300 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы в третьем чтении проголосовали за принятие закона, который предусматривает штраф 2 тыс. руб. за оформление диагностической карты без проведения техосмотра, следует из базы данных нижней палаты парламента.Коммерсантъ08:09
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