Общество

Госдума ввела штрафы за фальшивые карты техосмотраАН Между строк 11:48

Как пишет ТАСС, за оформление фиктивной карты без техосмотра граждане должны будут оплатить штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, должностные лица — от 30 до 50 тысяч рублей, юрлица — от 200 до 300 тысяч рублей.
Читать в источнике
с чего всё началось
Депутаты Госдумы в третьем чтении проголосовали за принятие закона, который предусматривает штраф 2 тыс. руб. за оформление диагностической карты без проведения техосмотра, следует из базы
 данных нижней палаты парламента.
Коммерсантъ08:09

Подробнее о событии

Госдума одобрила штрафы за фальшивый техосмотр

РБК08:27

Госдума приняла закон о штрафах за фиктивный техосмотр

Коммерсантъ08:09

Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр автомобилей

Известия06:10

Принят закон о штрафах за нарушения при техосмотре

Российская газета07:10

Дума ввела штрафы за фальсификацию прохождения техосмотра автомобилей

ТАСС06:55

Госдума приняла законы об ужесточении наказания за нарушения при техосмотре

РИА Новости06:13

Госдума ужесточила штрафы за фальшивый техосмотр

Газета.Ru07:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Германия опасается неожиданного удара от России

Обновлено в 01:30
Политика

Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 16:25
Музыка

Парфенов и Роднянский выступят с лекциями на VK Fest 2019

Как исполнителям стать популярными во "ВКонтакте", обсудят представители музыкальной индустрии.
Обновлено в 06:41
Политика

На Украине вступил в силу закон о государственном языке

С 16 июля на территории Украины начинает действовать закон об исключительном использовании госязыка во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 18:20
Общество

Федор Смолов выиграл шутливое шоу и пожертвовал деньги сельскому клубу

Обновлено в 15:59
Политика

Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер

Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 16:54
Гаджеты

Водоблок EK-Velocity Strike совместим с процессорами Intel и AMD

Компания EK Water Blocks представила новые модели высокопроизводительных водоблоков EK-Velocity для популярных процессорных разъемов AMD и Intel.
Обновлено в 16:15
Общество

Около 1,7 миллиона человек заразились ВИЧ в 2018 году

Порядка 1,7 миллиона человек заразились ВИЧ в 2018 году по всему миру, говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), опубликованном во вторник.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления

В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено в 14:05
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка

Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.
Обновлено в 15:58
Спорт

Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд

Во вторник, 16-го июля, отечественных поклонников лёгкой атлетики порадовала одна из самых титулованных спортсменок России Мария Ласицкене, одержавшая свою 16-ю победу подряд на официальных соревнованиях.
Обновлено в 16:14
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено вчера в 13:34
Политика

Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке

Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.
Обновлено в 11:03
Футбол

«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено в 16:49
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Кино

«Звездный путь» может стать последним фильмом Квентина Тарантино

Рассуждая о грядущем завершении своей кинокарьеры, Квентин Тарантино отметил, что «Звездный путь» действительно может стать последним проектом в его фильмографии.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек

Из гостиницы в Пресненском районе столицы эвакуировали порядка 70 человек из-за пожара.
Обновлено в 16:54
Авто

Представлен обновленный Nissan Skyline для Японии

Компания Nissan представила на домашнем рынке обновлённый седан Skyline, который получил подправленный экстерьер и ассистирующую систему ProPILOT 2.0.
Обновлено в 12:33
Политика

Во Франции приняли закон о реставрации Нотр-Дам де Пари

Нижняя палата парламента Франции одобрила 16 июля законопроект, касающийся реставрации пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 14:52
Экономика

ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг

Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.
Обновлено в 13:05
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Политика

Главой Минобороны Германии станет Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду будет назначена министром обороны ФРГ.
Обновлено в 16:10
Футбол

«Спартак» купит у «Ростова» Мирзова за 4 млн евро

По информации комментатора, «Ростов» и «Спартак» согласовывают последние детали трансфера за 4 млн евро.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Унесенная порывом ветра крыша повредила петербургский поезд в Сочи

В Сочи ураганным ветром снесло крышу летнего кафе, конструкция обрушилась на железнодорожные пути и повредила поезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:24
Кино

Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве

Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено в 16:28
Наука

В Израиле создали «машину Рамануджана»

Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
Авто

В Бразилии нашли производство поддельных Ferrari и Lamborghini

Полиция бразильского города Итажаи в понедельник закрыла фабрику по производству поддельных суперкаров Ferrari и Lamborghini.
Обновлено в 07:55
Главное