Общество
Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотрBFM.ru 06:49
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы в третьем чтении проголосовали за принятие закона, который предусматривает штраф 2 тыс. руб. за оформление диагностической карты без проведения техосмотра, следует из базы данных нижней палаты парламента.Коммерсантъ08:09
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Депутаты поддержали усиление ответственности за оформление диагностических карт без проведения техосмотра
Государственная Дума РФ05:52
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