Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимумаТАСС вчера в 04:15

с чего всё началось

Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной.

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.

Важное за сутки В Роскачестве рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду Роскачество представило рекомендации по правильной подготовке и хранению зимней одежды в весенне-летний период.

Политика Запад не извлек уроков из операции в Югославии, заявил Лавров Страны Запада не извлекли необходимого урока из операции по бомбардировке Югославии, но, напротив, продолжили проводить операции против суверенных стран, которые приводят к сотням тысяч жертв, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика Венгрия получит российский газ в обход Украины Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.

Общество Многодетная мать довела врио главы Забайкалья до слез Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слез, отвечая на вопрос многодетной матери во время "Прямого разговора" с жителями региона.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками Подведомственное Роскомнадзору госпредприятие "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит проверить, блокируются ли запрещенные сайты поисковиками, VPN-сервисами, прокси-серверами и анонимайзерами.

Происшествия Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.

Армия и оружие Россия вернула «адскую молотилку» Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.

Происшествия В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату В полицейскую будку возле консульского отдела российского посольства в Афинах бросили взрывное устройство.

Общество Правительство утвердило новые правила целевого обучения Правительство России утвердило новые правила целевого обучения в высших и средних учебных заведениях, сообщается на сайте кабинета министров.

Происшествия На Кумысной поляне 5 человек пострадали в массовой аварии Сегодня, 22 марта, в Саратове произошло столкновение трех автомобилей, в результате чего пострадали 5 человек.

Транспорт Более четверти россиян считают цены на такси завышенными Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян.

Происшествия Два самолета столкнулись в аэропорту Токио Грузовыой самолет Boeing 767 авиакомпании Air Japan столкнулся в токийском аэропорту Нарита с воздушным судном McDonnell Douglas MD-11 международной почтовой службы FedEx, сообщает 22 марта агентство «Киодо».

Армия и оружие В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT Боевой вертолет-прообраз следующего поколения DEFIANT, разработанный конструкторами американских компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing, совершил в четверг первый испытательный полет над полигоном в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Политика Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.

Происшествия Полицейские начали проверку после убийства тигра в Хабаровском крае Проверку по факту убийства тигра жителем поселка Золотой в районе имени Лазо Хабаровского края начали полицейские.

Хоккей Три игрока «Локомотива» продолжат карьеру в НХЛ Три игрока ярославского "Локомотива" покинут Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в следующем сезоне, сообщает "Спорт-Экспресс".

Происшествия Из-за лжеминеров в Петербурге эвакуировали почти 24 тысячи человек В городе осмотрели 662 объекта инфраструктуры В четверг, 21 марта, в Санкт-Петербурге из-за лжеминеров эвакуировали почти 24 тысячи человек.

Шоу-бизнес На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.

Происшествия Тридцать машин столкнулись на Ушаковском мосту в Петербурге Массовое ДТП в Приморском районе Санкт-Петербурга на несколько часов парализовало движение по Ушаковскому мосту, где, по оценкам очевидцев, столкнулись 30 автомобилей.

Экономика Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.