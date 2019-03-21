Экономика

Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимумаТАСС 04:15

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
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Вячеслав Володин
Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной.
— Вячеслав Володин, российский политикГазета.Ru 05:42
с чего всё началось
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки в закон
 "О государственной социальной помощи" и изменили порядок индексации пенсий, которые не дотягивают до прожиточного минимума.
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