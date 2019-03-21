Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимумаТАСС 04:15

с чего всё началось

Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной.

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.

Общество Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому» В «Нафтогазе» Украины заявили, что решение Высокого суда Англии и Уэльса не освобождает «Газпром» от обязательств не скрывать и не выводить активы с британской территории.

Космос Частный космический завод под Воронежем запустит тестовую ракету Уникальное в стране предприятие, которое будет производить метеорологические ракеты, планирует совершить тестовый запуск уже в 2019 году.

Политика США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.

Шоу-бизнес Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище Певица Юлия Началова, умершая 16 марта на 39-м году жизни, похоронена в четверг на Троекуровском кладбище в Москве.

Единоборства Стала известна дата следующего боя Нурмагомедова Стало известно, когда чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой.

Кино В Новосибирске отменили показ фильма «Праздник» Запланированную на 22 марта встречу с режиссером Алексеем Красовским и показ его фильма "Праздник" в новосибирском кинозале "Синема" отменили.

Общество Яровая предложила разработать закон о здоровом питании детей Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила создать закон о здоровом питании для детей, сообщается на сайте нижней палаты.

Наука 70 согласных и 40 падежей Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.

Шоу-бизнес Елена Беркова выписалась из больницы Ранее «СтарХиту» удалось выяснить, что Беркова могла попасть в больницу из-за чрезмерного увлечения диетами.

Кино Умерла актриса Маргарита Жарова Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Футбол Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака» Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.

Политика Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.

Экономика Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.

Гаджеты Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.

Футбол Казахстан сенсационно разгромил Шотландию в отборе к Евро-2020 Сборные Казахстана и Шотландии являются соперниками по группе сборной России, которая сыграет свой первый матч в отборе к Евро-2020 с фаворитами турнира командой Бельгии, которая в рейтинге ФИФА и УЕФА занимает первую строчку.

Культура Объявлена программа XIV Международного фестиваля «Науруз» В июне в Казани пройдет XIV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз».

Происшествия Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.

Политика Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.

Общество «Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса Впервые победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2018 года Алеся Семеренко лишена титула и короны.

Общество Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.

Баскетбол ЦСКА дома обыграл лидера Евролиги «Фенербахче» Московский ЦСКА нанес поражение турецкому «Фенербахче» в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Армия и оружие Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях.