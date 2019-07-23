Законопроет о деятельности электронных инвестиционных платформ или краудфандинге принят Государственной думой во втором чтении, 23 июля сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Госдума во втором чтении приняла закон о краудфандинге

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