Экономика

Госдума во втором чтении приняла закон о краудфандингеКрасная весна 13:05

Законопроет о деятельности электронных инвестиционных платформ или краудфандинге принят Государственной думой во втором чтении, 23 июля сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
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Госдума приняла во II чтении законопроект о привлечении инвестиций через инвестплатформы

ТАСС08:48

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге

РИА Новости08:17

Россиянам запретят тратить на краудфандинг больше 600 тысяч рублей в год

Интерфакс07:51

Госдума приняла законопроект о краудфандинге во втором чтении

Комсомольская правда13:38

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Коммерсантъвчера в 18:49

Максимальный размер привлеченных инвестиций через краудфандинговые платформы составит 1 млрд руб. в год - законопроект

Финмаркетвчера в 10:04

В Международном финцентре «Астана» запускают краудфандинг по правилам

Инвест-Форсайтвчера в 04:24
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
Политика

Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
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США обвинили китайскую компанию в нарушении санкций против КНДР

Штаты выдвинули обвинения против четырех граждан КНР и китайской компании в нарушении санкций в отношении КНДР, сообщил минюст США во вторник.
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Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

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