Экономика
Госдума во втором чтении приняла закон о краудфандингеКрасная весна 13:05
Законопроет о деятельности электронных инвестиционных платформ или краудфандинге принят Государственной думой во втором чтении, 23 июля сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
Политика
Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана
По словам собеседников агентства, Великобритания на дипломатической встрече в Брюсселе предложила создать объединение для защиты судов, идущих через Ормузский пролив, которое не будет задействовать напрямую военные силы структур ЕС, НАТО или США.
Обновлено в 13:44
Общество
Совфед предложил ограничить использование электронной почты
Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
На поставку Чехии новых БМП претендуют четыре компании
Обновлено в 06:21
Экономика
Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России
В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Музыка
Клип «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube
Видеохостинг YouTube объявил, что официальное видео на песню группы Queen «Bohemian Rhapsody» набрало более 1 млрд просмотров.
Обновлено в 10:04
Культура
В Минкультуры поддержали исключение возрастной категории «0+»
Министерство культуры поддерживает инициативу исключения возрастной категории «0+», которая распространяется на кино- и анимационные фильмы.
Обновлено в 13:26
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено в 14:06
Политика
ФАН выражает возмущение поведением Гудкова, напавшего на журналистов
Летали ли Гудковы сразу после провала оппозиции на выборах в Мосгордуму чтобы получить указания от спонсора, или обустраивали свой семейный бизнес, на этот раз осталось неизвестным, так как отвечать на вопросы журналистов оба Гудковых отказались.
Обновлено в 03:42
Политика
Украина выставила ядерные комплексы на границе с Россией
На границе между Украиной, Россией и Молдавией разместили современные комплексы радиоактивного и ядерного контроля.
Обновлено в 14:16
Политика
Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес
Бузова удивила поклонников видео новой песни в стиле 90-х
Поклонники удивлены и заинтригованы - песня явно получилась в стиле начала "90-х" годов.
Обновлено в 04:07
Здоровье
В России захотели устранить главную проблему скорой помощи
Морозов напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.
Обновлено в 16:20
Политика
МИД сообщил о скором возобновлении чартеров в Египет
Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов высказал надежду, что в самое ближайшее время будет достигнута окончательная договоренность о возобновлении полетов российских чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
Обновлено в 06:38
Экономика
Продажи жилья на вторичном рынке США в июне снизились на 0,2%
Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в июне уменьшилось на 0,2% по сравнению с показателем мая - до 5,35 миллиона, полагают аналитики, опрошенные агентством Рейтер.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Самолёты РФ и КНР впервые провели совместное патрулирование
В Азиатско-Тихоокеанском регионе 23 июля состоялось первое совместное воздушное патрулирование ВКС России и ВВС Китая.
Обновлено в 10:40
Экономика
Патрушев объявил о планах увеличить размер квот по водным биоресурсам
«Чтобы повысить привлекательность инвестквот по отдельным видам водных биоресурсов, которые, хочу особо отметить, до сих пор не были востребованными, мы подготовили к внесению в правительство проект постановления, предусматривающий увеличение размера долей квот добычи донных пищевых видов рыб в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», — заявил Патрушев.
Обновлено в 04:33
Политика
США обвинили китайскую компанию в нарушении санкций против КНДР
Штаты выдвинули обвинения против четырех граждан КНР и китайской компании в нарушении санкций в отношении КНДР, сообщил минюст США во вторник.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика
Новым премьер-министром Британии станет Борис Джонсон
В Великобритании на выборах лидера правящей Консервативной партии победил бывший глава МИД страны и экс-мэр Лондона Борис Джонсон.
Обновлено в 07:28
Политика
Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России
Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключил, что Украина в скором времени может войти в состав России.
Обновлено вчера в 22:43
Музыка
Опубликован список песен, которые россияне ищут чаще всего
Популярный сервис Shazam озвучил список из 10 музыкальных композиций, которые пользователи в России искали чаще всего за первые 6 месяцев этого года.
Обновлено в 09:24
Хоккей
Линдхольм подписал новый контракт с «Колорадо»
24-летний хоккеист подписал новый контракт, рассчитанный на два года. Зарплата игрока составит 742,5 тысячи долларов за сезон.
Обновлено в 16:13
Политика
Трамп заявил, что ЕС «обдирает» США в торговле
Страны Евросоюза «обдирают США в торговле больше, чем Китай», заявил американский президент Дональд Трамп на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.
Обновлено в 16:39
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную раду Украины
Партия действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено вчера в 21:27