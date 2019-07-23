Экономика
Госдума во втором чтении приняла закон о краудфандингеКрасная весна 13:05
Законопроет о деятельности электронных инвестиционных платформ или краудфандинге принят Государственной думой во втором чтении, 23 июля сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:24, Вашингтон
Экономика
Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок
Обновлено в 08:58
Экономика
Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России
В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Политика
Вакарчук предложил регламентировать отношения Украины с Россией
Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил принять закон, который бы регламентировал отношения Украины с РФ во всех сферах.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Борис Джонсон стал следующим премьер-министром Великобритании
Бывший глава британского МИД Борис Джонсон во вторник избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании.
Обновлено в 07:14
Политика
Украина поставила системы радиационного контроля на границе с Россией
Украинская пограничная служба на пропускных пунктах на границах с Россией и Молдавией установила комплексы, которые контролируют перемещение радиоактивных веществ.
Обновлено в 16:21
Политика
Зеленский назначил замглавы СНБО
Алексей Данилов назначен заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает RT.
Обновлено в 16:38
Кино
Тарантино признался в желании обзавестись детьми
После завершения режиссерской карьеры Квентин Тарантино намерен обзавестись детьми.
Обновлено в 15:53
Происшествия
В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами
Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Политика
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.
Обновлено в 15:37
Политика
В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки
«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено в 13:20
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Политика
Трамп рассказал об обдирании США Евросоюзом
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что ЕС "обдирает" США в торговле. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:09
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Культура
Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского
Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:53
Экономика
Средние зарплаты россиян выросли
Отмечалось, что в самую многочисленную категорию по заработным платам входят те россияне, чья зарплата находится в диапазоне от 33,9 тысячи до 40 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Общество
Большинство москвичей удовлетворены деятельностью мэра Собянина
Почти две трети (64,8%) жителей столицы положительно оценивают работу Сергея Собянина на посту мэра Москвы, более четверти жителей столицы (26,3%) дают деятельности московского мэра противоположную оценку, свидетельствуют данные опроса Фонда "Петербургская политика", поступившие во вторник в "Интерфакс".
Обновлено в 16:30
Космос
Умер первый руководитель полетов NASA
Обновлено вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Политика
Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
Экономика
Путин оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарии
Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33