Экономика

Госдума во втором чтении приняла закон о краудфандингеКрасная весна 13:05

Законопроет о деятельности электронных инвестиционных платформ или краудфандинге принят Государственной думой во втором чтении, 23 июля сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Госдума приняла законопроект о краудфандинге во втором чтении

Комсомольская правда13:38

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге

РИА Новости08:17

Максимальный размер привлеченных инвестиций через краудфандинговые платформы составит 1 млрд руб. в год - законопроект

Финмаркетвчера в 10:04

Госдума приняла во II чтении законопроект о привлечении инвестиций через инвестплатформы

ТАСС08:48

Краудфандингу прописали лимиты

Коммерсантъвчера в 18:49

Россиянам запретят тратить на краудфандинг больше 600 тысяч рублей в год

Интерфакс07:51

В Международном финцентре «Астана» запускают краудфандинг по правилам

Инвест-Форсайтвчера в 04:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:24, Вашингтон
Экономика

Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок

Обновлено в 08:58
Происшествия

Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

Обновлено в 13:12
Экономика

Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России

В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Политика

Вакарчук предложил регламентировать отношения Украины с Россией

Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил принять закон, который бы регламентировал отношения Украины с РФ во всех сферах.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

МВД Украины направило спецназ в оккупированную часть ДНР из-за митинга

Обновлено в 15:45
Политика

Борис Джонсон стал следующим премьер-министром Великобритании

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон во вторник избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Посаженный на цепь мальчик рассказал, что отец и ранее наказывал его

Обновлено в 09:30
Политика

Украина поставила системы радиационного контроля на границе с Россией

Украинская пограничная служба на пропускных пунктах на границах с Россией и Молдавией установила комплексы, которые контролируют перемещение радиоактивных веществ.
Обновлено в 16:21
Политика

Зеленский назначил замглавы СНБО

Алексей Данилов назначен заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает RT.
Обновлено в 16:38
Кино

Тарантино признался в желании обзавестись детьми

После завершения режиссерской карьеры Квентин Тарантино намерен обзавестись детьми.
Обновлено в 15:53
Происшествия

В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами

Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Политика

От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией

Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.
Обновлено в 15:37
Политика

В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки

«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Здоровье

Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню

Обновлено в 13:20
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Италии

Обновлено в 11:39
Политика

Трамп рассказал об обдирании США Евросоюзом

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что ЕС "обдирает" США в торговле. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:09
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США

Обновлено в 11:25
Армия и оружие

Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами

Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Культура

Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского

Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:53
Экономика

Средние зарплаты россиян выросли

Отмечалось, что в самую многочисленную категорию по заработным платам входят те россияне, чья зарплата находится в диапазоне от 33,9 тысячи до 40 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 19:29
Политика

Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Общество

Большинство москвичей удовлетворены деятельностью мэра Собянина

Почти две трети (64,8%) жителей столицы положительно оценивают работу Сергея Собянина на посту мэра Москвы, более четверти жителей столицы (26,3%) дают деятельности московского мэра противоположную оценку, свидетельствуют данные опроса Фонда "Петербургская политика", поступившие во вторник в "Интерфакс".
Обновлено в 16:30
Космос

Умер первый руководитель полетов NASA

Обновлено вчера в 20:43
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Политика

Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.
Обновлено в 09:17
Спорт

Таймазов лишен золотой олимпийской медали, Махов получит серебро

Обновлено в 12:11
Происшествия

Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина

В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
Экономика

Путин оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарии

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
ещё по теме
Главное