Экономика
Госдума во втором чтении поддержала повышение НДС на пальмовое маслоОбщественное телевидение России вчера в 13:40
Депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправку в Налоговый кодекс, которая лишит льготного НДС пальмовое масло, передает ОТР. Масло используют при изготовлении молочных продуктов.
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