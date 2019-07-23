Депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправку в Налоговый кодекс, которая лишит льготного НДС пальмовое масло, передает ОТР. Масло используют при изготовлении молочных продуктов.

Госдума во втором чтении поддержала повышение НДС на пальмовое масло

Общество Назван снимающий усталость продукт Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.

Армия и оружие Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16 Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.

Общество Законопроект о продаже алкоголя после 21 года внесли в Госдуму Проект предлагает наделить регионы полномочиями запретить приобретать алкоголь лицам, не достигшим 21 года, уточняет телеканал «Звезда».

Происшествия Северная Корея задержала российское судно Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.

Происшествия Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.

Политика Спецпрокурор по «российскому делу» вызван на допрос в конгресс Спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер уже заявлял, что больше не будет ничего говорить о "вмешательстве" Кремля после завершения расследования, однако дал согласие выступить в конгрессе.

Происшествия В Хабаровском крае приняли решение закрыть детский лагерь после ЧП Власти Хабаровского края приняли решение закрыть палаточный лагерь на базе отдыха «Холдоми» после того, как 23 июля в результате пожара на его территории погибли четверо детей.

Происшествия Раскрыт способ массовой казни в Чечне Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.

Происшествия В Ленинградской области завели дело после избиения трехлетней девочки Дело возбуждено после того, как трехлетнюю девочку нашли избитой у дверей квартиры в поселке Мга Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону.

Армия и оружие Китай отказался от участия в ядерной гонке «Китай не участвует ни в какой гонке вооружений с любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности», — сказано книге, выдержки из которой приводит ТАСС.

Шоу-бизнес Похудевшая Анфиса Чехова взбудоражила поклонников голым фото Похудевшая Анфиса Чехова взбудоражила поклонников голым фото Анфиса Чехова полностью разделась и предстала голой перед камерами.

Общество В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.

Музыка Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.

Политика В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.

Происшествия В Коми ограничили движение поездов после схода вагонов с рельсов После схода вагонов на станции Керки в Коми РЖД временно ограничат движение поездов в республике.

Происшествия На Камчатке госпитализировали упавших на вездеходе в ущелье геологов На Камчатке госпитализировали геологов, пострадавших при падении в ущелье в Быстринском районе вездехода, на котором они ехали.

Политика В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.