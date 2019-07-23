Депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправку в Налоговый кодекс, которая лишит льготного НДС пальмовое масло, передает ОТР. Масло используют при изготовлении молочных продуктов.

Госдума во втором чтении поддержала повышение НДС на пальмовое масло

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