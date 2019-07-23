Экономика

Пальмовое масло лишают налоговых льготДни.ру вчера в 08:59

Госдума приняла во втором, основном чтении поправки в Налоговый кодекс. Законопроект лишает льгот пальмовое масло и снижает ставку НДС для плодово-ягодной продукции. Решение парламентариев направлено на импортозамещение и поддержку отечественных производителей.
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Анатолий Костырев о повышении НДС на пальмовое масло

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Государственная Дума лишила пальмовое масло налоговых льгот

Государственная Дума РФвчера в 08:07

Госдума: Россияне должны больше платить за отраву с пальмовым маслом

ИА Хакасия20 июля в 21:26
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Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн

В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
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Константин Боровой попросил политическое убежище в США

Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
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Уехавшие после драки из Чемодановки цыгане начали возвращаться домой

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В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Навальный сообщил, что его задержали

Политик Алексей Навальный сообщил, что его задержали у подъезда и доставили в отдел полиции по Даниловскому району.
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Второй ребёнок умер после пожара в палаточном лагере под Хабаровском

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Минобороны России опровергло обвинения Южной Кореи

Минобороны РФ опровергло факт «предупредительного огня» по российским самолетам в небе над Южной Кореей.
Обновлено вчера в 03:08
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Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Футбол

Лионель Месси дисквалифицирован на один матч

В матче за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили Лионель Месси повздорил с чилийским полузащитником Гари Меделем.
Обновлено в 01:01
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Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда» с Махершалой Али

Обновлено вчера в 16:57
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Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.
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ЕС пригрозил США пошлинами на $39,1 млрд

Евросоюз введет ответные пошлины на американские товары, если США обложат тарифами импортные автомобили, сообщила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём 23 июля, передает Reuters.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия

На Ильюшина поймали байкершу с килограммом наркотиков

Байкерша задержана, по факту происшествия возбуждено уголовное дело («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).
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МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
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Названо условие для международного признания ДНР и ЛНР

В случае, если Украина продолжит саботировать прямые переговоры с Донецком и Луганском и попытается подключить к переговорному процессу представителей США, Москве придется ставить вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик.
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Китай отказался от участия в гонке вооружений

Китай отказался от участия в гонке вооружений и не намерен применять первым ядерное оружие.
Обновлено в 02:48
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В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России

Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Обновлено в 03:06
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От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией

Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол

РФС не стал наказывать ФК «Ростов» за стычку с фанатами «Спартака»

Ситуация на футбольном матче «Ростов» – «Спартак» обсуждалась на совещании в РФС с участием представителей РФС, МВД, Росгвардии, РПЛ, «Ростова» и «Спартака».
Обновлено в 02:07
Политика

Ельцин собирался продать Карелию Финляндии

Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено 21 июля в 23:57
Политика

Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании

Ранее стало известно, что Европейская комиссия готова установить рабочие отношения с любым новым премьер-министром Великобритании.
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Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек

35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.
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Политика

Кортеж экс-президента Киргизии пересек границу российской авиабазы

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Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
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Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице

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Обновлено вчера в 12:01
Общество

Россияне смогут пользоваться электронной почтой после идентификации

В скором времени в стране смогут пользоваться электронной почтой только идентифицированные пользователи.
Обновлено вчера в 07:48
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Глава Челябинской области предложил перезапустить завод «Уфалейникель»

Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

Около 70 человек госпитализированы после ДТП с автобусами в Канаде

ДТП с участием двух автобусов из детского летнего лагеря произошло в Канаде. Они врезались во внезапно остановившуюся машину и загорелись.
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Во время концерта в Петербурге Кристина Агилера упала со сцены

Во время концерта в Петербурге Кристина Агилера упала со сцены, сообщает РИА Новости. Инцидент произошёл в минувший понедельник.
Обновлено в 01:20
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Российские туристы попали в ДТП в Анталье

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