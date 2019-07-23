Экономика

Государственная Дума лишила пальмовое масло налоговых льготГосударственная Дума РФ 08:07

Законопроектом в редакции второго чтения предлагается отменить применение льготной ставки НДС в размере 10% в отношении операций по реализации пальмового масла. Будет применяться стандартная ставка 20%.
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