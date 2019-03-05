Госдума во втором чтении одобрила запрет хостелов в жилых домахРБК 04:49

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете хостелов и гостиниц в жилых домах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Согласно законопроекту, открывать гостиницы и хостелы можно будет только тогда, когда дом переведут в нежилой фонд.

Госдума во втором чтении одобрила запрет хостелов в жилых домах

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