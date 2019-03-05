Общество
Госдума во втором чтении одобрила запрет хостелов в жилых домахРБК 04:49
Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете хостелов и гостиниц в жилых домах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Согласно законопроекту, открывать гостиницы и хостелы можно будет только тогда, когда дом переведут в нежилой фонд.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:06, Ашберн
Происшествия
Машину мэра Якутска повредило упавшим с крыши снегом
Обновлено в 02:51
Наука
В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения от ВИЧ
В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от ВИЧ после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу, пишет во вторник газета The Guardian.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани
Ученик школы №10 станицы Ахтанизовской Темрюкского района Краснодарского края вымогал деньги у других школьников, угрожая пневматическим пистолетом.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына
Обновлено вчера в 21:25
Транспорт
Озвучена стоимость проезда по трассе М11 от Москвы до Петербурга
Стоимость проезда по скоростной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом для легковых автомобилей составит около 2 тысяч рублей.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Кокорин получил ожоги в результате лечения в СИЗО
Десять дней назад Кокорину сделали электрофорез. В результате процедуры он получил ожоги кожи и мышечной ткани на ноге, началось нагноение.
Обновлено вчера в 14:35
Экономика
В России могут установить минимальную цену на пиво
Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в министерство финансов, сообщает 5 марта «Известия».
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Китайский пассажирский самолет экстренно сел в Анадыре
Лайнер авиакомпании Air China рейса Пекин – Лос-Анджелес совершил экстренную посадку в Анадыре.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
Суд заочно арестовал бывшего подрядчика космодрома Восточный
Хамовнический суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего подрядчика космодрома Восточный Виталия Гинзбурга, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Кургане уволили заклеившую ребенку рот скотчем воспитательницу
Воспитательница одного из детских садов города Кургана, которая заклеила ребенку рот скотчем, уволена и привлечена к уголовной ответственности.
Обновлено в 03:53
Общество
В Петербурге началась церемония прощания с Жоресом Алферовым
В Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной началась церемония прощания с выдающимся ученым Жоресом Алферовым.
Обновлено в 03:52
Финансы
ЦБ 1 марта купил валюту для Минфина на 12,5 млрд рублей
Банк России купил валюту для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 12,5 млрд рублей с расчетами 4 марта (фактически - 1 марта).
Обновлено в 02:31
Политика
Госдеп прокомментировал подписание Путиным указа о приостановке ДРСМД
4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:20
Авто
AliExpress начнет продавать россиянам автомобили
AliExpress начинает в России онлайн-продажу автомобилей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Башкирии полицейского подозревают в избиении подчиненной
Башкирское СУСК отмечает, что фигурантом дел об умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством стал 38-летний заместитель начальника следственного отдела – начальника отделения по расследованию преступлений против личности отдела МВД России по Белорецкому району.
Обновлено в 02:35
Политика
На космодромы Байконур и Восточный назначили новых руководителей
На космодромы Байконур и Восточный назначены новые руководители, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Обновлено в 03:31
Политика
Лукашенко заявил о готовности изменить подходы к интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на инициативу российской стороны готова к изменению подходов к интеграции с Россией.
Обновлено в 03:41
Общество
Названа возможная причина самоубийства вокалиста The Prodigy
Возможной причиной самоубийства вокалиста The Prodigy стал развод и депрессия, сообщает газета The Sun.
Обновлено в 03:15
Политика
Члена российской делегации отказались пускать в Чехию
В Чехию не пустили одного из членов российской делегации, которая прибыла в Прагу на заседание двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Обновлено в 04:54
Политика
Задержанный в Греции россиянин назвал себя заложником
Российский предприниматель Евгений Калинин заявил, что его арест в Греции является незаконным, а местные власти захватили его «в заложники в интересах Украины».
Обновлено в 03:28
Политика
Медведев перечислил условия сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort назвал условия для сохранения транзита газа через Украину после 2019 года.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Подрядчика стадиона ЧМ-2018 хотят арестовать за хищение 2,5 млрд
Основной субподрядчик полтора года назад уже обращался в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей в отношении владельца фирмы.
Обновлено в 02:23
Политика
Совет Европы: Расизм и гомофобия в России остаются безнаказанными
По мнению комиссии, нетолерантный публичный дискурс остается безнаказанным и неизменным.
Обновлено вчера в 21:25
Армия и оружие
Крымский мост взяли под охрану десантные катера
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Петербурге из-за непогоды два самолета ушли на запасные аэродромы
Из-за разбушевавшегося снегопада не смогли совершить посадку в Петербурге самолеты из Красноярска и Перми.
Обновлено в 02:06
Общество
В РЖД накажут организаторов стриптиза в депо
Обновлено в 03:02