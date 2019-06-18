Экономика
Госдума: в 2019 году профицит федерального бюджета составит 1,7 % ВВПФедералПресс вчера в 10:48
Государственная дума Российской Федерации в первом чтении приняла поправки в законопроект о федеральном бюджете страны на 2019 год. В документе указано, что в течение года увеличится профицит федерального бюджета.
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Денежные средства будут переданы на обслуживание реализации национальных проектов и планов, которые Президент Российской Федерации Владимир Путин наметил в своём обращении к Федеральному собранию. Для начала - денежные средства будут направлены на поддержку и защиту россиян в социальной сфере.
— Вячеслав Володин, российский политикГЛАС.RU вчера в 12:27
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Володин: Госдума приняла решение о выделении дополнительных средств на реализацию нацпроектов
Парламентская газетавчера в 08:59
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