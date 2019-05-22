Экономика

Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроевРоссийская газета 10:18

В первом чтении принят законопроект, цель, которого - защита участников долевого строительства. Законопроектом предусматривается создание субъектом РФ унитарной некоммерческой организации - Фонда, который возьмёт на себя выполнение обязательств застройщика, в случае если тот был признан банкротом.
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Помощь дольщикам придет через фонды

Коммерсантъ14:13

Госдума приняла законопроект о достройке проблемных жилых комплексов

РБК10:49

Процесс по страхованию застройщиков предлагают передать в руки Фонду дольщиков

Парламентская газета07:48

В субъектах РФ появятся региональные фонды по достройке долевого жилья

REGNUM07:45

Депутат: Фонд дольщиков должен давать гарантии под кредиты застройщиков

РИА Новости06:18

Госдума одобрила в I чтении передачу премий по страхованию застройщиков фонду дольщиков

ТАСС09:03

Законопроект о передаче страховых премий в Фонд дольщиков прошел I чтение

Интерфакс08:12
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Шоу-бизнес

Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука

Обновлено в 17:51
Экономика

Госдума обсудит наказание за «зарплатное рабство»

Сегодня, 21 мая, Госдума обсудит наказание для работодателей за «зарплатное рабство», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено 20 мая в 17:03
Политика

В США выпустили монету с союзниками по Второй мировой войне без СССР

На юбилейной сувенирной монете, посвященной 75-летию с момента окончания Второй Мировой войны, изображены флаги лишь трех союзников по антигитлеровской коалиции: США, Великобритании и Франции.
Обновлено в 18:07
Экономика

Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Энергетика

Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из США

Saudi Aramco заявила о подписании документа об основных принципах соглашения (HOA) с американской Sempra Energy, сообщает пресс-служба компании из Саудовской Аравии.
Обновлено в 03:13
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Происшествия

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Обновлено в 12:06
Кино

Дэниел Крэйг перенесёт операцию после травмы на съёмках бондианы

Британский актёр Дэниел Крэйг, который исполняет роль агента 007, перенесёт операцию на лодыжке после травмы, полученной во время съёмок 25-й киноленты о Джеймсе Бонде на Ямайке.
Обновлено в 18:57
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Авто

Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер

Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Наука

Глобальное потепление сменит всемирное похолодание

Обновлено в 04:29
Футбол

«Кристал Пэлас» требует 70 млн евро за Уан-Биссаку

По сведениям Independent, желающим приобрести 21-летнего игрока придется выложить 70 млн евро.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено в 14:07
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие

В ДНР подтвердили задержание украинских военнослужащих

Обновлено в 06:15
Финансы

Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено в 19:23
Единоборства

Дисквалификация бойцов UFC из команды Хабиба Нурмагомедова сокращена

Спортивная комиссия штата Невада приняла решение уменьшить срок дисквалификации российских бойцов смешанного стиля (ММА) Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:48
Футбол

ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено в 15:57
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Кино

Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие

В Минобороны России сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»

Россия планирует в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником «Охотник».
Обновлено в 17:31
Общество

Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме

Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
Обновлено в 17:49
Здоровье

Срок освидетельствования инвалидности паллиативным пациентам сократят

Период освидетельствования инвалидности для паллиативных пациентов будет сокращен в десять раз - с 30 до трех дней.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие

В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама

Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Минторг США внёс Венесуэлу в группу представляющих опасность стран

Минторг США внёс Венесуэлу в группу стран, импорт американской продукции в которые представляет угрозу для национальной безопасности страны.
Обновлено в 16:59
Общество

В Египте установилась рекордная жара

Рекордная для мая жара установилась в Египте, в четверг столбики термометров в столице страны Каире будут показывать плюс 45 градусов.
Обновлено в 19:20
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