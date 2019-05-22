Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроевРоссийская газета 10:18

В первом чтении принят законопроект, цель, которого - защита участников долевого строительства. Законопроектом предусматривается создание субъектом РФ унитарной некоммерческой организации - Фонда, который возьмёт на себя выполнение обязательств застройщика, в случае если тот был признан банкротом.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев

Политика На акции в Анкаре использовали фейковые фото депортации крымских татар Организаторы акции в Анкаре по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар использовали на баннерах и афишах фотографии, не имеющие отношения к этому событию, говорится в сообщении посольства РФ в Турции.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.

Кино Тарантино рассказал, почему до 55 лет оставался холостяком В марте текущего года Тарантино исполнилось 56 лет, а за полгода до этого режиссер впервые в жизни вступил в законный брак.

Общество Беглов поручил сделать транспорт в Петербурге доступным для инвалидов Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение сделать доступными для инвалидов объекты транспортной и социальной инфраструктуры.

Здоровье 6000 вологжан уже пострадали от укусов клещей Более шести тысяч вологжан пострадали от укусов клещей на сегодняшний день.

Общество Владимир Урин рассказал, как распространяет билеты Большой театр Генеральный директор Большого театра Владимир Урин считает, что право решать, как лучше распространять билеты должно оставаться остается за театром.

Спорт Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020 Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) настаивает на сохранении бокса в программе Олимпийских игр-2020, передает РИА "Новости".

Происшествия В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.

Кино Новые «Миньоны» расскажут о взрослении Грю Как сообщает Deadline, новый анимационный полнометражный фильм о приключениях желтых приспешников получил название "Minions: The Rise of Gru" и выйдет на экраны, как сообщалось ранее, 3 июля 2020 года.

Происшествия Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.

Космос NASA планирует отправить микроорганизмы на солнечную орбиту В 2020 году космическое ведомство NASA планирует запустить в космос клетки дрожжевых грибков.

Общество Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тыс. голодных пиявок Всего на закупку пиявок выделено 89 тыс. рублей. Запланировано шесть поставок по 300 штук с периодичностью один раз в два месяца.

Происшествия В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.

Экономика ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.

Армия и оружие Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.

Политика Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом» Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".

Общество Мусорный Uber: как утилизировать отходы при помощи digital‐технологий? Выбираете удобный способ связи с агрегатором, оставляете заказ, машина приедет по указанному адресу и заберет отходы.

Наука Вода на Луне формируется под действием солнечного ветра и микрометеоритов В новом исследовании команда ученых под руководством Чена Чжу (Cheng Zhu) провела в лаборатории эксперименты, в ходе которых образцы камней, имитирующих лунный реголит, были подвергнуты бомбардировке ионами тяжелого водорода, имитирующими солнечный ветер, с одновременным разогревом камней при помощи лазера – для имитации эффекта столкновений микрометеоритов с поверхностью Луны.

Политика На Би-би-си выйдет шоу с кукольным Путиным в роли ведущего Британцев возмущает такая передача. Один из телеканалов «Би-би-си» запустил шоу с анимированным президентом России Владимиром Путиным.

Технологии Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.

Общество Как правильно выбрать кондиционер в квартиру Есть разные виды кондиционеров, однако одни из самых популярных - напольные, также их называют мобильными и сплит-системами.

Технологии Кулинарный туризм в Карелии. Есть ли у него будущее? В Карелии кулинарный туризм находится в зачаточном состоянии, хотя потребность туристов в изучении местной кухни есть благодаря простоте ингредиентов, из которых готовят местные блюда.

Футбол Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию» Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.

Общество В Перми омбудсмен пожалуется на завышенный проходной балл для девочек Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова сообщила РБК, что направит обращение в департамент образования Перми из-за ситуации в гимназии №4, где установили неравные проходные баллы для мальчиков и девочек.

Происшествия Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.

Технологии МВД России тестирует компактные камеры для распознавания лиц Если пилотный проект будет признан результативным, то распознавание лиц станет частью стандартного функционала компактных видеорегистраторов, которые уже сейчас используются сотрудниками силовых ведомств.

Происшествия В Тверской области отравились 11 школьников В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.