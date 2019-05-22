Экономика
Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроевРоссийская газета 10:18
В первом чтении принят законопроект, цель, которого - защита участников долевого строительства. Законопроектом предусматривается создание субъектом РФ унитарной некоммерческой организации - Фонда, который возьмёт на себя выполнение обязательств застройщика, в случае если тот был признан банкротом.
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Процесс по страхованию застройщиков предлагают передать в руки Фонду дольщиков
Парламентская газета07:48
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Политика
Коломойский раскрыл детали последнего разговора с Зеленским
Бизнесмен Игорь Коломойский пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с тяжелой ежедневной работой на своем посту.
Обновлено в 06:02
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров
Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника
Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб, передает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 16:36
Кино
Тарантино рассказал, почему до 55 лет оставался холостяком
В марте текущего года Тарантино исполнилось 56 лет, а за полгода до этого режиссер впервые в жизни вступил в законный брак.
Обновлено в 12:43
Экономика
Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии
«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Финансы
Набиуллина назвала безосновательными обвинения России в манипулировании валютным курсом
Глава Банка России Эльвира Набиуллина не видит никаких оснований обвинять Россию в манипулировании валютным курсом.
Обновлено в 17:28
Политика
Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Политика
Лидер палаты общин британского парламента подала в отставку
Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу брексита.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
В Минобороны России сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»
Россия планирует в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником «Охотник».
Обновлено в 17:31
Политика
Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию
В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол
«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России
Московский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" и в рекордный восьмой раз завоевал Кубок России по футболу.
Обновлено в 13:27
Наука
Физики вырастили рекордно большой лист «белого графена»
Китайские физики вырастили квадратный лист двумерного гексагонального нитрида бора площадью около ста квадратных сантиметров, что почти в тысячу раз больше предыдущего рекорда.
Обновлено в 13:00
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Экономика
Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций
Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года.
Обновлено в 09:42
Политика
Захарова оценила сообщения о поставках нефти из Венесуэлы в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении Соединёнными Штатами закупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:04
Политика
Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено в 06:35
Здоровье
Волгоградцам рассказали, как без расходов улучшить качество жизни
«Волгоградская правда.ру» в своем материале расскажет о том, как можно улучшить качество своей жизни без лишних трат.
Обновлено в 14:55
Футбол
Кикнадзе: обвинения ФК «Локомотив» в работе с судьями являются настоящей травлей
После воскресной встречи 29-го тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Уралом" (2:2) бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил изданию "Спорт день за днем", что столичный клуб ведет работу с судьями.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии
Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено в 09:06
Хоккей
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею стала первой в группе В на чемпионате мира и в четвертьфинале турнира сыграет с США.
Обновлено вчера в 16:47
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Обновлено в 09:36
Здоровье
Бланки рецептов на лекарства защитят авторитетом врачей
Чиновники Минздрава надеются, что врачи перестанут выписывать направо и налево не слишком нужные больному лекарства, осознав, что их электронная подпись имеет вес и разбрасываться ею - значит потерять личный авторитет.
Обновлено вчера в 10:47
Армия и оружие
В НАТО призвали Россию вернуть Украине Крым, моряков и корабли
Выступая на заседании Высшего военного органа НАТО – Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов, британский главный маршал в очередной раз потребовал у России покинуть Крым и освободить украинских моряков и корабли, "незаконно" задержанные в ноябре прошлого года "близ Азовского моря", а также прекратить оказывать поддержку "боевикам" в Донбассе.
Обновлено в 12:45