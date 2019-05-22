Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроевРоссийская газета 10:18

В первом чтении принят законопроект, цель, которого - защита участников долевого строительства. Законопроектом предусматривается создание субъектом РФ унитарной некоммерческой организации - Фонда, который возьмёт на себя выполнение обязательств застройщика, в случае если тот был признан банкротом.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев

Политика Коломойский раскрыл детали последнего разговора с Зеленским Бизнесмен Игорь Коломойский пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с тяжелой ежедневной работой на своем посту.

Гаджеты Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.

Происшествия В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.

Происшествия Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.

Армия и оружие Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб, передает гостелевидение Сирии.

Кино Тарантино рассказал, почему до 55 лет оставался холостяком В марте текущего года Тарантино исполнилось 56 лет, а за полгода до этого режиссер впервые в жизни вступил в законный брак.

Экономика Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии «Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.

Финансы Набиуллина назвала безосновательными обвинения России в манипулировании валютным курсом Глава Банка России Эльвира Набиуллина не видит никаких оснований обвинять Россию в манипулировании валютным курсом.

Политика Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.

Политика Лидер палаты общин британского парламента подала в отставку Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу брексита.

Политика Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции.

Футбол «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России Московский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" и в рекордный восьмой раз завоевал Кубок России по футболу.

Наука Физики вырастили рекордно большой лист «белого графена» Китайские физики вырастили квадратный лист двумерного гексагонального нитрида бора площадью около ста квадратных сантиметров, что почти в тысячу раз больше предыдущего рекорда.

Экономика Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.

Экономика Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года.

Политика Захарова оценила сообщения о поставках нефти из Венесуэлы в США Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении Соединёнными Штатами закупок венесуэльской нефти.

Политика Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2» Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».

Армия и оружие В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.

Здоровье Волгоградцам рассказали, как без расходов улучшить качество жизни «Волгоградская правда.ру» в своем материале расскажет о том, как можно улучшить качество своей жизни без лишних трат.

Футбол Кикнадзе: обвинения ФК «Локомотив» в работе с судьями являются настоящей травлей После воскресной встречи 29-го тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Уралом" (2:2) бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил изданию "Спорт день за днем", что столичный клуб ведет работу с судьями.

Происшествия Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.

Хоккей Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею Сборная России по хоккею стала первой в группе В на чемпионате мира и в четвертьфинале турнира сыграет с США.

Здоровье Бланки рецептов на лекарства защитят авторитетом врачей Чиновники Минздрава надеются, что врачи перестанут выписывать направо и налево не слишком нужные больному лекарства, осознав, что их электронная подпись имеет вес и разбрасываться ею - значит потерять личный авторитет.