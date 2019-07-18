Энергетика

Госдума в первом чтении одобрила закон о сдерживании цен на топливоАргументы и Факты 11:35

Второе чтение запланировано на будущей неделе Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили поправки в Налоговый кодекс по корректировке демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.
Читать в источнике
Обсудить1
с чего всё началось

Законопроект о механизме сдерживания цен на бензин принят в первом чтении

Задача "демпфера", по словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке. "Цена на нефть может быть любой — она может падать, она может расти.
Государственная Дума РФ07:48

Подробнее о событии

Законопроект о сдерживании цен на топливо прошел первое чтение

Российская газета09:53

Госдума проголосовала за законопроект о контроле цен на топливо

Коммерсантъ09:13

Вся Россия будет ездить заправляться в Казахстан – депутат Госдумы

REGNUM08:48

Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке демпфера на топливо

ТАСС07:54

Госдума приняла проект о стабилизации цен на нефть в первом чтении

Парламентская газета08:30

Госдума одобрила новый механизм стабилизации цен на бензин

News.ru08:39

В России хотят ввести новый механизм регулирования цен на бензин

ГлобалМСК.рувчера в 18:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:55, Вашингтон
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Шурыгина оставила мужа и улетела на Бали с миллионером

Участница громкого скандала с изнасилованием Диана Шурыгина улетела на Бали с молодым предпринимателем.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе

Обновлено в 07:47
Музыка

Фестиваль «Нашествие» впервые пройдет в четырехдневном формате

Генеральный директор "Мультимедиа Холдинга" и организатор фестиваля Евгения Киселева рассказала, что музыкальный фестиваль "Нашествие" впервые пройдет в четырехдневном формате.
Обновлено в 08:00
Экономика

Реальные доходы россиян продолжают снижаться

Реальные располагаемые денежные доходы населения России по итогам I полугодия 2019 года сократились на 1,3% в годовом сопоставлении, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Лавров напомнил Украине о необходимости выполнения минских соглашений

В российском МИДе напомнили о необходимости выполнения минских соглашений не только Россией, но и Украиной.
Обновлено 16 июля в 19:47
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Политика

Матвиенко назвала дату отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить с 15 сентября, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на VI Форуме регионов России и Белоруссии, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:19
Политика

Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе

«Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик», — цитирует Путина ТАСС.
Обновлено в 10:59
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Политика

Тереза Мэй поспорила с Путиным о либерализме

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поспорила с мнением президента России Владимира Путина, что либеральная идея устарела и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются митинги против свалки

В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются протесты на месте, отданном под свалку.
Обновлено в 10:40
Политика

Путин ввел электронные визы в Петербурге

Президент России Владимир Путин заявил, что указ о режиме электронной визы будет введен на территории Петербурга и Ленобласти.
Обновлено в 11:02
Футбол

Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА

Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.
Обновлено в 07:19
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Культура

Умер писатель Лучано Де Крешенцо

Обновлено в 11:47
Политика

Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами

Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.
Обновлено в 11:33
Футбол

«Зенит» продлил контракт с футболистом Ерохиным

Обновлено в 09:33
Транспорт

На Крымском мосту завершена укладка рельсов

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Здоровье

Минздрав рассказал, как законно ввезти незарегистрированное лекарство

В российском Минздраве рассказали, что в страну можно законно ввезти незарегистрированное лекарство при наличии подтверждающих медицинских документов, пишет РИА Новости.
Обновлено в 10:34
Космос

Космонавты поделились впечатлениями от Земли, наблюдаемой из космоса

Наблюдение Земли влияет на мироощущение даже через мониторы.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса

Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Президента Российской Федерации Владимира Путина не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено в 11:23
Политика

В МИДе объяснили ситуацию с визами учителей Англо-американской школы

Ранее The New York Times сообщила, что Российская Федерация не дала визы на въезд в страну 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где в числе прочих учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 08:31
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком сообщения о российском спецназе в Идлибе

Миниобороны России назвало фейком сообщения западных СМИ об участии "сухопутных войск" РФ и "спецподразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 07:35
Авто

BMW готовит новое поколение 4-Series

BMW работает над новым поколением 4-й серии, чтобы дополнить уже модернизированную в этом году 3-Series.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

Катар расследует путь ракеты к итальянским неонацистам

Катар совместно с властями Италии и еще одной неназванной страны расследует путь нелегальной транспортировки ракеты, ранее принадлежавшей катарским военным, а затем попавшей в руки итальянских неонацистов.
Обновлено вчера в 13:14
Главное