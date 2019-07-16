Общество
Госдума в первом чтении одобрила возвращение курилок в аэропортыRT на русском 15:32
Государственная дума России в первом чтении одобрила законопроект, предлагающий вернуть на территорию аэропортов специальные помещения для курения. По словам парламентариев, создание оборудованных курилок позволит оградить от табачного дыма некурящих людей.
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Мы предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе.
— Сергей Неверов, российский политикРИА Новости 08:12
с чего всё началось
По словам заместителя Председателя Государственной Думы Сергея Неверова, инициатива по созданию в аэропортах специально оборудованных комнат позволит оградить от воздействия табачного дыма некурящих людей, в том числе беременных женщин и детей.Государственная Дума РФ09:45
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В Минздраве напомнили, что курилки по всему миру продвигает табачная индустрия
Национальная служба новостей14:30
Законопроект о помещениях для курения в аэропортах прошел в Госдуме первое чтение
Агентство Москва08:10
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