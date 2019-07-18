«Учитывая, что под понятие плодово-ягодной продукции попадают в том числе плоды и ягоды, которые не выращиваются на территории Российской Федерации, вышли на решение скорректировать ко второму чтению норму внесенного ранее законопроекта», — пояснил Председатель ГД.

с чего всё началось

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Госдума в июле примет закон об отмене льгот по НДС на пальмовое масло

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