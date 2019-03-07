Политика
Госдума ужесточила ответственность за оскорбление госсимволовРоссийская газета 04:17
Госдума приняла в третьем - окончательном - чтении законы о наказании за неуважительные публикации об обществе, государстве и госсимволах, а также о блокировке таких сообщений.
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Госдума приняла законы о штрафах за оскорбление общества и государства в Интернете
Парламентская газета03:44
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Политика
Путин проехал на лошади из конного патруля полиции
Отмечается, что сотрудницы конной и туристической полиции сами пригласили президента России посмотреть, как они несут службу.
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Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".
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Футбол
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Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю открыла расследование в отношении английского «Манчестер Сити» по подозрению в нарушениях правил финансового фейр-плей (ФФП).
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Происшествия
Экс-подрядчика московского метро обвинили в мошенничестве
Бывшему рекламному подрядчику столичного метрополитена Александру Геллеру предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Тренер «Ромы» ди Франческо отправлен в отставку
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«Окопались окончательно»: украинская журналистка о поездке в Крым
Журналистка украинского портала Страна.ua Олеся Медведева поделилась впечатлениями от своей поездки в Крым, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:50
Энергетика
В Саудовской Аравии заявили о гигантских запасах газа в Красном море
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о том, что в Красном море обнаружены гигантские запасы газа, сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Обновлено в 12:58
Политика
Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив
Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.
Обновлено в 14:00
Энергетика
«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронных торгах за рубли
«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронной торговой платформе по цене, установленной в рублях, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:08
Политика
Климкин назвал Крым «худшей версией» России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым является "худшей версией" России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:06
Политика
Зеленский сообщил о возбуждении против него уголовного дела
Обновлено в 07:05
Финансы
Доля золота в международных резервах России достигла рекордного уровня
Доля золота в международных резервах России обновила рекорд, увеличившись за февраль с 18,8 до 19%, следует из данных Центробанка.
Обновлено в 09:15
Финансы
Сбербанк снизил ставки по валютным вкладам
Сообщается, что снижение составило от 0,04 п. п. до 0,5 п. п. Так, ставки по долларовым вкладам (базовые и онлайн) снизились на 0,04 п. п. и 0,15 п. п. соответственно, а по премиальным пакетам — на 0,25 п. п. Ставки депозитов в евро в сегменте "Сбербанк Первый" и Sberbank Private Banking снижены на 0,14 п. п. и 0,5 п. п. соответственно.
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Армия и оружие
Минобороны получило 13 новых боевых вертолетов с начала года
Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») передал Минобороны семь новых боевых вертолетов, включая два транспортно-боевых Ми-35М, два учебно-боевых Ми-28УБ и три Ми-28Н «Ночной охотник», сообщил замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.
Обновлено в 10:38
Политика
Госдума ввела наказание за проявление неуважения к власти в интернете
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который вводит наказание за публикации с явным неуважением к власти в интернете.
Обновлено в 03:22
Спорт
Ковтун не ожидал ошибок в простых элементах
Спортсмен не ожидал, что будет ошибаться на некоторых элементах.
Обновлено в 12:16
Политика
СБУ обвинила МВД Украины в срыве спецоперации и возбудила дело
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Министерство внутренних дел страны в срыве спецоперации, что нанесло вред национальным интересам государства.
Обновлено в 13:22
Политика
Российского посла вызвали в МИД Словакии
Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла в Братиславе Алексея Федотова в связи с комментарием посольства на статью в местной газете о «врагах России».
Обновлено в 13:49
Политика
Небензя: Россия заинтересована в окончании конфликта на Украине
Российская Федерация крайне заинтересована в скорейшем прекращении конфликта на Украине.
Обновлено в 13:18
Общество
Королева Елизавета II опубликовала первый пост в Instagram
Королева Великобритании Елизавета II 7 марта опубликовала первый свой пост в соцсети Instagram.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Генсек НАТО сделал заявление о новых ядерных ракетах в Европе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО нет планов по размещению новых ядерных ракет наземного базирования в Европе.
Обновлено в 12:41
Политика
США готовят новые финансовые санкции против Венесуэлы
США приступили к подготовке новых финансовых санкций против Венесуэлы.
Обновлено в 13:44
Авто
Директор автосалона в Женеве назвал новый Aurus Limousine танком
Директор Международного женевского автосалона Андрэ Хефти назвал новый Aurus Limousine настоящим танком.
Обновлено в 08:29
Политика
Власти Сербии одобрили строительство «Турецкого потока»
В свою очередь глава МИД Сербии Ивица Дачич выразил надежду на то, что проект газопровода не повторит судьбу "Южного потока".
Обновлено в 09:55