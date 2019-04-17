Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТПГазета.Ru 04:11
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния. Ранее сообщалось, что правительство одобрило ужесточение наказания за "пьяные" ДТП.
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Принятие данного законопроекта направлено на восстановление справедливости и послужит дополнительной профилактической мерой для обеспечения безопасности на дорогах.
— Вячеслав Володин, российский политикГосударственная Дума РФ вчера в 05:39
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Госдума приняла закон об ужесточении наказания для скрывшихся с места ДТП водителей
Агентство Москва03:24
Вячеслав Володин: ужесточение наказания за оставление места ДТП направлено на восстановление справедливости
Государственная Дума РФвчера в 05:39
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