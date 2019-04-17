Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТПРИА Новости 03:55
Государственная дума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди. Инициатором проекта стало правительство.
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Принятие данного законопроекта направлено на восстановление справедливости и послужит дополнительной профилактической мерой для обеспечения безопасности на дорогах.
— Вячеслав Володин, российский политикГосударственная Дума РФ вчера в 05:39
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Вячеслав Володин: ужесточение наказания за оставление места ДТП направлено на восстановление справедливости
Государственная Дума РФвчера в 05:39
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Экс-президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму "Кобар" в Хартуме, сообщает в среду "Би-Би-Си".
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Ольга Зарубина подделала ДНК-тест дочери Александра Малинина
60-летняя эстрадная певица Ольга Зарубина сделала громкое заявление. Она рассказала о настоящем отце своей дочери.
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Стало известно, что Дженнифер Лоуренс снимется в дебютной авторской драме от студии A24.
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Дело возбуждено по фактам «умышленной сдачи высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году».
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Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
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Общество
В Сибири омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за травли ребенка с ВИЧ
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко попросила прокуратуру разобраться с нарушением прав ребенка с ВИЧ в городе Искитиме – мальчика не берут в школу, а семью выживают из города.
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Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов избил девушку из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает «Бизнес-Online».
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Суд отложил заседание по бракоразводному процессу Аршавиных
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Экономика
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Компания просила расторгнуть обязательный инвестконтракт со сгоревшим в 2016 году третьим энергоблоком Березовской ГРЭС "Юнипро", а также взыскать с компании необоснованное обогащение в размере 174,3 млн руб. Это не единственный иск по расторжению от "Русала".
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Общество
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Посетители красноярского зоопарка "Роев ручей" до смерти закормили винторогого козла по кличке Коралл, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Екатерина Михайлова.
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Облак продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года
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Общество
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