Госдума ужесточила наказание для пьяных нарушителей ПДДКоммерсантъ 08:01

с чего всё началось

Эта инициатива была внесена всеми политическими фракциями Государственной думы и поддержана профильными министерствами и ведомствами, а главное, она поддерживается обществом.

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