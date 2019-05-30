Происшествия
Госдума ужесточила УК для пьяных водителейКоммерсантъ 09:35
Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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Эта инициатива была внесена всеми политическими фракциями Государственной думы и поддержана профильными министерствами и ведомствами, а главное, она поддерживается обществом.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК 08:55
с чего всё началось
Государственная Дума на заседании в четверг, 30 мая, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание за дорожно-транспортные происшествия, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и повлекшие за собой серьезные травмы или гибель других людей.Государственная Дума РФ07:47
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