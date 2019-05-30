Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТПМоссовет 09:05

Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 30 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий наказания за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Читать в источнике
Вячеслав Володин
Эта инициатива была внесена всеми политическими фракциями Государственной думы и поддержана профильными министерствами и ведомствами, а главное, она поддерживается обществом.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК 08:55
с чего всё началось
Государственная Дума на заседании в четверг, 30 мая, приняла в третьем, окончательном чтении поправки
 в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание за дорожно-транспортные происшествия, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и повлекшие за собой серьезные травмы или гибель других людей.
Государственная Дума РФ07:47

Подробнее о событии

Госдума ужесточила УК для пьяных водителей

Коммерсантъ09:35

Как изменится наказание за «пьяные ДТП»

Государственная Дума РФ07:47

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

РИА Новости07:50

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пьяные ДТП

Агентство Москва07:48

Пискарев: ужесточение закона о пьяных ДТП является профилактической мерой

Дума ТВ08:52

Госдума одобрила новые наказания за пьяное вождение

BFM.ru11:14

Пискарев прокомментировал ужесточение наказания за «пьяные ДТП»

Парламентская газета08:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 18:50, Ашберн
Политика

Bloomberg: Россия отказалась продавать Ирану С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46
Политика

Канцлером Австрии впервые назначена женщина

Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства.
Обновлено в 11:41
Наука

Назван опасный для сердца напиток

Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес

У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира

Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.
Обновлено в 12:49
Спорт

Слуцкая рассказала, каково работать депутатом

Обновлено в 13:32
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено вчера в 12:58
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной «двух войн»

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено в 18:18
Музыка

Баллада The Beatles снова признана лучшей композицией всех времен

Обновлено в 09:44
Футбол

«Уфа» победила «Томь» в первом матче за право играть в Премьер-лиге

Обновлено в 12:47
Наука

Птицы могут различать теплые и холодные оттенки

Обновлено в 05:22
Происшествия

СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции

Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03
Политика

Верховная рада отказалась принять отставку Гройсмана

Верховная рада отказалась принять отставку Владимира Гройсмана с поста премьер-министра Украины.
Обновлено в 06:27
Политика

Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня — РБК

Проведение ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 20 июня.
Обновлено в 17:59
Футбол

Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионата

Обновлено в 18:07
Спорт

Назван настоящий доход Тины Канделаки

Доход генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки за прошлый год составил 132,7 миллиона рублей.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 21 летательный аппарат провёл разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:28
Происшествия

В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Обновлено в 16:54
Общество

Работы на станции «Шиес» в Архангельской области завершатся к 15 июня

Инвестор экотехнопарка «Шиес» в Ленском районе Архангельской области, компания «Технопарк», планирует завершить первый этап реализации проекта к 15 июня, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 11:25
Гаджеты

Meizu презентовал смартфон Meizu 16Xs с тройной камерой

Обновлено в 10:45
Происшествия

В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Политика

Саакашвили заявил, что готов к переговорам с «президентом Галустяном»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, при каком условии Москва и Киев смогут вести переговоры.
Обновлено в 17:25
Транспорт

РЖД: Цены на билеты в плацкартные вагоны не повышали

Обновлено в 04:09
Космос

Марсоход Curiosity обнаружил залежи глины на Марсе

Четвертый ровер NASA Curiosity наткнулся на самые крупные на сегодня залежи глины на Марсе.
Обновлено в 09:14
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено в 05:35
Авто

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Космос

Самая крупная «безымянная» планета Солнечной системы получила имя

Выяснилось, что радиус планеты оказался на 300 километров больше прошлых оценок, что автоматом сделало ее самой крупной «безымянной» карликовой планетой.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

США приготовились к угрозе для F-35 из-за поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 15:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное