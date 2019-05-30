Госдума приняла закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТПМоссовет 09:05

с чего всё началось

Эта инициатива была внесена всеми политическими фракциями Государственной думы и поддержана профильными министерствами и ведомствами, а главное, она поддерживается обществом.

Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 30 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий наказания за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Госдума приняла закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП

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