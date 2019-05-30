Происшествия
Госдума ужесточила УК для пьяных водителейКоммерсантъ 09:35
Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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Эта инициатива была внесена всеми политическими фракциями Государственной думы и поддержана профильными министерствами и ведомствами, а главное, она поддерживается обществом.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК 08:55
с чего всё началось
Государственная Дума на заседании в четверг, 30 мая, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание за дорожно-транспортные происшествия, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и повлекшие за собой серьезные травмы или гибель других людей.Государственная Дума РФ07:47
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:44, Ашберн
Энергетика
Цены на нефть упали после публикации данных о запасах в США
Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б / с) - до 12,3 млн б / с. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Момент столкновения двух судов в Будапеште попал на видео
После столкновения прогулочный катер перевернулся и быстро пошел ко дну. На его борту находились 33 туриста из Южной Кореи.
Обновлено в 03:03
Политика
Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни 11-летний Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
Обновлено в 06:46
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено в 05:35
Авто
АвтоВАЗ разработал 350-сильную Lada Granta FL 4WD
Инженеры раллийной команды MRMotorsport ведут работы над созданием уникального гоночного автомобиля для абсолютного зачета Чемпионата России по классическому ралли.
Обновлено в 03:26
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Происшествия
МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Экономика
Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»
«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
Обновлено в 14:32
Энергетика
Прибыль «Газпрома» выросла на 44%
По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
Общество
В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом
В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Собчак заявила о неприязни дизайнеров к Бузовой
Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, что известные дизайнерские бренды не хотят, чтобы певица Ольга Бузова носила их вещи, передает ФАН.
Обновлено в 07:11
Футбол
«Локомотив» нацелился на нападающего «Тоттенхэма»
Московский "Локомотив" в предстоящее трансферное окно намерен усилиться нападающим лондонского "Тоттенхэма" Винсентом Янссеном.
Обновлено в 15:32
Политика
Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий
На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено в 14:19
Экономика
Власти Китая приостановили закупки сои в США
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, государственные китайские компании, занимающиеся закупками сои, не получают новых заказов на её приобретение в США и не ожидают, что ситуация изменится в ближайшее время из-за торговых противоречий двух стран.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В библиотеку МГУ ударила молния
В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Финансы
Россияне начали массово скупать валюту
В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.
Обновлено в 10:40
Наука
На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века
Международная группа ученых обнаружила на дне Северного моря остатки окаменелого леса возрастом около 10 тысяч лет, в котором могут находиться следы доисторической цивилизации.
Обновлено вчера в 10:34
Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Наука
«Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей
Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.
Обновлено в 08:59
Общество
Чеченский судья подал иски к российским СМИ на 60 миллионов рублей
Судье Заводского районного суда Грозного Игорю Дауркину не понравились сообщения о том, что решение о списании 9-ти миллиардов рублей долгов за газ с жителей республики принял именно он.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
Противоминный корабль «Владимир Емельянов» спущен на воду в Петербурге
Ранее iReactor сообщал, что атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге. Общий вес корабля составляет около 19 тысяч тонн.
Обновлено в 13:31
Экономика
ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей
Сегодня сумма застрахованных вкладов достигает 1,4 млн рублей — такая норма касается всех средств граждан.
Обновлено в 08:54
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено в 12:14