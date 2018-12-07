Экономика

Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве
РБК
06:26

Клуб инвесторов Москвы подготовил замечания и дополнения к пакету поправок в закон о долевом строительстве, которые сейчас рассматриваются Госдумой. 4 декабря нижняя палата парламента приняла в первом чтении ряд поправок Минстроя в закон 214-ФЗ.
РБК06:26

Подробнее о событии

Комитет Госдумы предлагает передать портфели по страхованию застройщиков в фонд дольщиков

ТАСС14:19

Эксперты рассказали о важности поправок в закон о долевом строительстве

РИА Новости09:42

Клуб московских инвесторов предложил свои поправки в закон о долевом строительстве

АБН08:02

Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве

РБК06:26

Госдума ужесточает требования к застройщикам в долевом строительстве

Go68.ru08:22

Дело в деталях

Строительная Газета00:30

Поправки в закон о долевом строительстве приняты Госдумой в первом чтении

Тюменская линиявчера в 02:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Энергетика

ОПЕК и Россия согласовали сокращение добычи нефти

Встреча ОПЕК завершилась соглашением по сокращению добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, министр энергетики Александр Новак назвал сделку "хорошим сигналом".
Обновлено в 14:11
Экономика

ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard

Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.
Обновлено в 14:15
Экономика

АФК «Система» нашла покупателя на свой пакет акций «Детского мира»

АФК "Система" нашла покупателя на свой пакет акций "Детского мира", сделка завершится скоро, заявил РИА Новости председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.
Обновлено в 14:07
Экономика

В России стало меньше людей, живущих за чертой бедности

Количество россиян, имеющих доход ниже прожиточного минимума, в январе-сентябре этого года снизилось на 700 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 19,6 миллиона человек.
Обновлено в 14:08
Экономика

Правительство отказалось от идеи продуктовых карточек

Правительство передумало реализовывать проект по внедрению системы продуктовых карточек в 2019 году.
Обновлено в 13:46
Энергетика

Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6%

Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 млрд.
Обновлено в 11:16
Экономика

Средняя зарплата в США выросла на 3%. Фондовые рынки открылись в плюсе

В результате индексы Dow Jones и NASDAQ начали торговый день в плюсе.
Обновлено в 10:53
Экономика

ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг

Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.
Обновлено в 12:03
Экономика

Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов

Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.
Обновлено в 09:40
Экономика

Козак рассказал об итогах совещания с автоконцернами

Договоренность об общих параметрах господдержки российского автопрома в целом достигнута, на следующей неделе должно быть закончено установление правил, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с автоконцернами.
Обновлено в 14:09
Экономика

Курс биткойна обновил минимум почти за 16 месяцев

Средний курс биткойна в пятницу опустился ниже отметки в $3,3 тыс. за единицу криптовалюты, обновив минимум августа 2017 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Обновлено в 13:28
Экономика

Шесть домов «Су-155» осталось достроить в России в следующем году

Как сообщалось, "СУ-155" оставила 145 недостроенных домов по всей России.
Обновлено в 13:08
Экономика

Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании

Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.
Обновлено в 12:03
Финансы

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 11:21
Экономика

ЦБ: страховой рынок — 2018 растет почти вдвое быстрее, чем год назад

Страховой рынок в РФ за девять месяцев 2018 года вырос на 13,7% (годом ранее — 8,7%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем взносов достиг 1,094 трлн рублей, следует из статистики, опубликованной на сайте Банка России.
Обновлено в 12:25
Главное