Госдума увеличила акцизы на импортные сигареты и кальянный табакREGNUM 03:59

Закон вводит подобные правила и для импортного табака и иностранных производителей сигарет. Кроме того, закон также прописывает новые правила сбора акцизов для кальянных смесей.

Госдума увеличила акцизы на импортные сигареты и кальянный табак

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