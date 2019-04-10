Экономика
Госдума увеличила акцизы на импортные сигареты и кальянный табакREGNUM 03:59
Закон вводит подобные правила и для импортного табака и иностранных производителей сигарет. Кроме того, закон также прописывает новые правила сбора акцизов для кальянных смесей.
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении акцизов на импортные сигареты
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