Экономика
Госдума увеличила акцизы на импортные сигареты и кальянный табакREGNUM вчера в 03:59
Закон вводит подобные правила и для импортного табака и иностранных производителей сигарет. Кроме того, закон также прописывает новые правила сбора акцизов для кальянных смесей.
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Госдума приняла закон о повышающем коэффициенте для исчисления акцизов для импортеров табака
Агентство Москвавчера в 03:59
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении акцизов на импортные сигареты
Rambler News Serviceвчера в 04:00
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