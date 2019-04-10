Экономика

Госдума увеличила акцизы на импортные сигареты и кальянный табакREGNUM вчера в 03:59

Закон вводит подобные правила и для импортного табака и иностранных производителей сигарет. Кроме того, закон также прописывает новые правила сбора акцизов для кальянных смесей.
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Госдума отменила налоговую преференцию для импортного табака

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Госдума приняла закон о повышающем коэффициенте для исчисления акцизов для импортеров табака

Агентство Москвавчера в 03:59

Принят закон о сезонном повышающем коэффициенте для акцизов на импорт табака

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Rambler News Serviceвчера в 04:00

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Российская газетавчера в 04:51

Акцизы на импортный табак увеличат

Парламентская газетавчера в 04:04

Госдума увеличила акцизы на импортные сигареты и кальянный табак

REGNUMвчера в 03:59
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Общество

Путин одобрил туристический сбор для иностранцев в Санкт-Петербурге

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Авто

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Общество

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Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
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Политика

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
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Примечательно, что первый гол в Лиге чемпионов Роналду забил ровно 12 лет назад — 10 апреля 2007 года, выступая за «Манчестер Юнайтед».
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он непричастен ни к каким коррупционным схемам.
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Футбол

Transfermarkt собрал российскую сборную U21 из самых дорогих игроков

Портал о трансферах и стоимости футболистов Transfermarkt собрал символическую сборную U21 из самых дорогих российских футбольных талантов.
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Происшествия

ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне

Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
Обновлено вчера в 19:43
Шоу-бизнес

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Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.
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В Омске двухлетняя девочка упала со стиральной машинки в квартире и погибла, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
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Общество

Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»

Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено вчера в 06:28
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

Грузовой поезд врезался в жилое здание в Китае

В вагонах находилась алюминиевая руда. Железнодорожный состав сошел с рельсов и врезался в жилое строение. О пострадавших ТАСС не сообщает.
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Политика

Мэй рассказала об итогах экстренного саммита ЕС по Brexit

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Культура

Свердловчанки на конкурсе в купальниках: на сайте «Мисс Россия» началось голосование

На сайте конкурса "Мисс Россия-2019" началось зрительское голосование, 10 победительниц которого пройдут в финал.
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Общество

В Японии открыли железнодорожную станцию без входов и выходов

На юге Японии открыли железнодорожную станцию, у которой отсутствуют входы и выходы, сообщает The Daily Mail.
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Общество

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На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
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GAC нашел восемь первых российских дилеров

Китайский автопроизводитель GAC Motor нашел восемь первых дилеров для продажи своих автомобилей в России.
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