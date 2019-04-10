Экономика
Госдума увеличила акцизы на импортные сигареты и кальянный табакREGNUM 03:59
Закон вводит подобные правила и для импортного табака и иностранных производителей сигарет. Кроме того, закон также прописывает новые правила сбора акцизов для кальянных смесей.
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Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Из самарской военной части украли пайков на 7 миллионов рублей
Военная прокуратура Самарского гарнизона обнаружила в одной из воинских частей недостачу более 11 000 комплектов индивидуальных пайков.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Совфед официально пригрозил НАТО войной за Керченский пролив
Совет Федерации РФ принял заявление о недопустимости нарушения процедур прохождения Керченского пролива украинскими кораблями, независимо от военного присутствия НАТО в Чёрном море.
Обновлено в 08:42
Гаджеты
Телефон Apple 1993 года показали на видео
Обновлено в 07:49
Происшествия
Свидетель: Кокорин и Мамаев были или пьяные, или неадекватные по жизни
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вели себя неадекватно в кафе, где у них произошел конфликт с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Здоровье
Назван надежный способ предотвратить раннюю смерть
Ученые Университета Тафтса в США пришли к выводу, что продлевают жизнь и уменьшают риск преждевременной смерти только те витамины и минералы, что содержатся в растительной пище, а не в пищевых добавках.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
137 учеников не пришли на занятия по причине плохого самочувствия. По данным администрации, пятеро школьников госпитализированы.
Обновлено в 07:21
Хоккей
В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ
Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Интернет
Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов
Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Солистка «Фабрики» Саша Савельева впервые показала новорожденного сына
35-летняя Саша Савельева в своем официальном микроблоге "Инстаграм" опубликовала фото с новорожденным сыном, а в подписи к публикации рассказала о своем самочувствии и немного - о родах, передает LigaNews.
Обновлено в 05:03
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Спорт
Загитовой посоветовали уйти из спорта
Роман считает, что, поскольку Загитова "выиграла все титулы, которые только можно было выиграть", лучше ей уйти из спорта непобежденной.
Обновлено в 03:44
Экономика
Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»
Обновлено в 07:43
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
В квартире на 14-м этаже одного из домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге прогремел взрыв, передает Life.
Обновлено в 02:23
Политика
Обломки польского Ту-154 остались в РФ из-за Варшавы
Варшава не оставляет попыток обвинить Москву в авиакатастрофе под Смоленском.
Обновлено в 05:39
Космос
Российские космонавты на борту МКС начали выращивать ряску
Российские космонавты в рамках образовательного эксперимента пытаются вырастить ряску на борту Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 01:18
Происшествия
Осужденный на Урале экс-банкир задержан на белорусско-польской границе
Бывший руководитель "Плато-банка" Андрей Лазарев, осужденный в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд рублей, был задержан при попытке перейти белорусско-польскую границу по поддельному паспорту.
Обновлено в 07:32
Путешествия
АТОР назвала 10 самых дешевых пляжных туров на майские праздники
За тур в Болгарию и Черногорию придется отдать не менее 63,6 тыс. руб. Две последние строчки топ-10 бюджетных поездок заняли Хорватия и Испания, в которых отдых будет стоить от 74 тыс. руб. АТОР исследовала туры, в которые включен авиаперелет туда и обратно для двух взрослых, трансфер, медстраховка, а также проживание в отеле десять ночей.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Принца Уильяма заподозрили в измене Кейт Миддлтон с её лучшей подругой
СМИ не располагают никакими доказательствами того, что за дружбой между Уильямом и лучшей подругой Кейт Роуз Ханбери скрывается нечто большее.
Обновлено в 07:36
Политика
Меркель согласна на новую отсрочку по Brexit
Канцлер Германии Ангела Меркель согласна предоставить Великобритании новую отсрочку для Brexit.
Обновлено в 07:34
Спорт
Дмитриев оценил шансы Туктамышевой и Самодуровой на командном ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев оценил шансы российских фигуристок Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой на победу в соревнованиях одиночниц на командном чемпионате мира в Фукуоке World Team Trophy.
Обновлено вчера в 13:19
Космос
Жизнь может развиваться прямо сейчас на ближайших экзопланетах
Вся жизнь на Земле сегодня произошла от существ, которые процветали во время сильного ультрафиолетового излучения.
Обновлено в 07:51
Общество
«Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных
Обновлено в 07:06
Авто
Автомобили Aurus пообещали сделать дешевле
Автомобили Aurus, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж», со временем будут дешеветь.
Обновлено в 04:03
Общество
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20-40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Политика
В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина»
Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.
Обновлено в 08:22