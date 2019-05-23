Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотраРБК вчера в 09:13
Законопроект был принят во втором чтении в середине мая. Изначально документ также предполагал обязательную видеофиксацию техосмотра, однако это требование исключили в середине апреля. Усилить контроль за техническим осмотром автомобилей ранее поручал президент Владимир Путин.
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Реализация этой инициативы - хороший пример использования цифровых технологий на благо граждан. Это сбережет многие жизни. Кроме того, реализация закона поможет минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и снизить коррупционную составляющую этого процесса.
— Вячеслав Володин, российский политикКомсомольская правда вчера в 08:59
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Хоккей
Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира
Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией
Обновлено вчера в 20:28
Футбол
Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»
«Монако» объявил заявку на предстоящий матч против «Ниццы» в 38-м туре чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Обновлено вчера в 11:58
Хоккей
НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова
Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
Обновлено вчера в 09:46
Экономика
Сбербанк присоединится к системе быстрых платежей
Сбербанк в настоящее время ведет переговоры с Банком России о присоединении к системе быстрых платежей, в итоге банк будет подключен к системе, но на определенных экономических условиях, заявил глава банка Герман Греф в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 00:24
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Обновлено вчера в 04:34
Технологии
Внутренние документы портала Госуслуг обнаружены в открытом доступе
Литреев отметил, что к сайту Госуслуг подключены многие ведомства РФ, поэтому на портале можно было найти документы и МВД, и ФСБ, и Минобороны.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии
Обновлено вчера в 06:57
Экономика
Треть россиян считает себя бедняками
Почти треть россиян называет себя бедняками и оценивает свое материальное положение как "плохое" и "очень плохое", следует из ежемесячного мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
Обновлено в 00:52
Происшествия
В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи
Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Facebook отчитался о миллиардах удаленных аккаунтов
Представители социальной сети рассказали, что за последний квартал 2018 года были удалены 1,2 млрд подозрительных аккаунтов, а за первые три месяца нынешнего года - 2,19 млрд страниц, которые распространяют спам и недостоверную информацию.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Производитель вагонов метро будет оштрафован за сбой на «серой» ветке
Обновлено вчера в 17:19
Авто
Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout
На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено вчера в 06:31
Общество
Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
Обновлено в 00:01
Гаджеты
Microsoft удалила продукцию Huawei с сайта своего облачного сервиса
Американская корпорация Місrоsоfт удалила с сайта своего облачного сервиса Azure Stack упоминание о продукции китайской телекоммуникационной компании Huawei.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
Сирийские боевики захватили военную базу
Обновлено вчера в 18:23
Энергетика
Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризиса
По мнению союза, «архитектором надвигающегося кризиса» является Минфин, который отказывается снижать налоговую нагрузку на отрасль.
Обновлено вчера в 03:10
Армия и оружие
Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
В ЕС начинаются выборы в Европарламент
В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС.
Обновлено 22 мая в 20:59
Кино
Amediateka покажет новый сериал с Расселом Кроу и «Противостояние» по Стивену Кингу
Соглашение распространяется и на предстоящие премьеры – «Самый громкий голос в комнате» с Расселом Кроу, Why Women Kill, «Страшные сказки: город ангелов» и «Противостояние» по роману Стивена Кинга.
Обновлено вчера в 12:20
Здоровье
Аппарат МРТ установят по распоряжению Осипова в онкологическом центре Читы
Обновлено вчера в 22:51